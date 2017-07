Garrido: “el Municipio actúa a demanda y no conoce los problemas de la gente”

El edil por el Frente para la Victoria, Martín Garrido replicó conceptos vertidos por funcionarios y ediles vecinalistas y del propio intendente Carlos Sánchez, y aseguró que “no estamos utilizando la pobreza por el año electoral o por la campaña; planteamos estos temas desde el año pasado, tanto en el Concejo como en los medios, y tiene que ver con la falta de conocimiento que tiene el Municipio sobre las necesidades de los barrios. Tienen que actuar y dejar de lado las conferencias de prensa con el discurso de la antipolítica”.

“Desde febrero de este año, en la primera reunión de la Comisión del Vivero, reclamamos respuesta a nuestros pedidos de informes sobre las empresas que licitaron la limpieza del Vivero, preocupados por el abastecimiento de leña. Y entendemos que después de 20 años de gobierno municipal, no saber qué viviendas y qué familias necesitan leña y obligarlas a acercarse a un CAPS para llenar una planilla es absurdo”, sostuvo Garrido.

El concejal advirtió que “a 150 metros de algunas salas hay viviendas que nunca fueron visitadas por una trabajadora social, habitadas por familias que tienen distintas problemáticas. Se actúa a demanda, cada vez que alguien tiene algún problema, tiene que recurrir a buscar la solución. Esa es nuestra crítica, apunta a la modalidad de atención a los problemas”.

“Recién a principios de julio y después de un fuerte temporal que dejó a muchos barrios intransitables, se le pidió a la gente que vaya a las salas para anotarse y recién a los dos, o tres días después, les entregan la leña”, criticó el dirigente del FpV. También se refirió a un relevamiento efectuado en torno a viviendas precarias en Tres Arroyos y las localidades, que arrojó como resultado más de 120 casas en malas condiciones. “No hay que ser ingeniero para ver eso. Llevan 20 años gobernando y no conocen los problemas. Y no pasa todo por llevarles 4 troncos, hay gente sin trabajo, sin agua, en condiciones precarias y el gobierno lo desconoce”, consideró.