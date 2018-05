Garrido: “Queremos que la gente entienda la Rendición de Cuentas”

El concejal por Unidad Ciudadana Martín Garrido opinó sobre el análisis que su bloque se encuentra realizando respecto a la Rendición de Cuentas que tratará el legislativo tresarroyense el próximo jueves.

Garrido dijo a LU 24 que “venimos desde hace un tiempo trabajando en el análisis que tiene que ver con lo numérico, y hemos dividido la tarea con los compañeros del interbloque, esto más allá de la decisión que tome cada bloque político de apoyar o no; mañana tendremos una reunión al respecto”.

“A grandes rasgos lo que hemos visto es un poco la tendencia que continúa de años anteriores en cuanto a los números y el déficit que tienen algunas áreas en particular del municipio”, enfatizó y agregó que “también estamos viendo, y hay que decirlo, es una complicación en lo que tuvo que ver el ejercicio pasado en ajuste de planes nacionales y provinciales, es decir plata que no vino en tiempo y forma”

“Por otro lado también vemos el aumento de los costos en algunos ítems puntuales, como el caso de la luz, que es una locura” dijo el edil y puso como ejemplo que “ si uno presupuesta gastar cien o doscientos pesos de luz, y luego vienen mil, hay que empezar a achicar de otros lados y salir a utilizar plata que por ahí no la tenés; esas cuestiones son las que estamos viendo y pienso que hay que hacer un análisis un poco más amplio y no tan técnico, hay que verla desde otro lado, empezar a ver que pasó con la Provincia, con la Nación, porque en definitiva el Municipio es una casa grande, y queremos que la gente nos entienda porque a veces se habla de cifras enormes, por lo que estamos en una etapa de llevar el ejercicio contable 2017 a la tierra y poner ejemplos domésticos”.

“Transparencia no habla de efectividad”

“Transparencia no habla de efectividad, una rendición puede ser totalmente transparente, pero eso no implica que el municipio sea eficiente en cuanto a gastos, nosotros tenemos otra mirada política, y por ahí separamos esas cosas y me parece que el ranking que ha armado el Tribunal de Cuentas está muy bien, pero no va a cambiar en nada nuestra mirada en la Rendición de Cuentas”, concluyó.