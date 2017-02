Garrido reclama soluciones habitacionales y regularización de tierras

El concejal por el Frente para la Victoria, Martín Garrido, dio detalles de un relevamiento de problemática habitacional que está llevando a cabo La Cámpora, agrupación política a la que pertenece. “Esto lo hacemos desde hace un tiempo ya y nos ha permitido contar con información sobre los barrios en los que trabajamos habitualmente, como FONAVI, Santa Teresita, Olimpo, Barrio Municipal y lo que nos aportan compañeros de Orense y Claromecó. Y de lo que surgió la semana pasada, cuando nos reunimos con el secretario de Desarrollo Social Francisco Aramberri y la visita a la bloquera, estamos tratando de aportar a la determinación de una urgente política habitacional, ya que hemos encontrado muchísimas viviendas construidas de manera precaria, terrenos ocupados de manera irregular, y en los últimos cinco o seis meses, especialmente como resultado de la política económica nacional, se ha visto una proliferación de estos problemas”, indicó.

“Más allá del Banco de Materiales, que no apunta a esta problemática, y de la bloquera, que no alcanza, no hay un fondo municipal para responder a estas necesidades. Antes el intendente acudía a pedir soluciones habitacionales y se llegaron a construir más de 1000 viviendas, aun cuando todavía no se pudo resolver la situación de las casas usurpadas, pero ahora todo eso está cortado. Por eso estamos preocupados. Además es necesario un relevamiento urgente de cuánto terreno hay para construir viviendas, y cómo se puede regularizar la situación de las tierras ocupadas ilegalmente”, sostuvo el concejal del FpV.

Garrido destacó que en algunos casos el Municipio ha dado respuestas, pero también falta conocimiento en la gente de los programas a los que pueden acceder. “Hay una salita en cada barrio y una trabajadora social que tiene contacto con la gente, sin embargo, a cuatro cuadras hay una familia que quizá no sabe que existe la bloquera y que puede arreglar un poco la casa en la que vive. Esa es una falencia del municipio, que aunque seamos oposición, como militancia queremos solucionar”, apuntó.

Carnaval barrial

Por otra parte, indicó que junto a otras agrupaciones se ha preparado para este sábado desde las 15 un festejo de Carnaval en el Barrio Olimpo, con payasos, merienda, música y juegos. “Queremos que la gente se acerque porque a veces en estos encuentros detectamos problemáticas que podemos ayudar a solucionar. Además, queremos insistir en que no nos pueden quitar la alegría, porque nada se puede construir sin alegría”, finalizó.