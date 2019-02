Garrido: “Si nos unimos, los peronistas sabemos que podemos gobernar”

El concejal de Unidad Ciudadana, Martín Garrido, destacó la importancia de lograr la unidad del peronismo local de cara a las próximas elecciones, con la clara intención de gobernar. Dejó en claro además, que quien no estuviera de acuerdo con este armado electoral, deberá participar de una interna, teniendo la madurez suficiente para acompañar a quien gane.

“Desde el 2013 en adelante no hemos tenido la posibilidad de estar todos juntos y desde hace un año y medio con algunos ediles, principalmente con “Pity” Federico venimos trabajando juntos y se empezaron a sumar a este trabajo otros, tirando todos para un mismo lado; sumando otros sectores como sindicatos, la Mesa Sindical, reuniéndonos con peronistas históricos y siempre con los brazos abiertos, porque entendimos que el único camino es la unidad”, relató.

Consideró Garrido que “hoy el pueblo la está pasando mal. Las políticas económicas y la crisis generada repercuten en Tres Arroyos y el vecinalismo luego de 24 años prácticamente de mandato, no ha encontrado la manera de suplir esta falencia. Cuando tenemos un gobierno ausente como el de Macri y el de Vidal, el vecinalismo hace agua por todos lados. No sabe después de 24 años, como hacer para contener y poder suplir estas cosas que antes llegaban. Me parece que hoy tenemos la gran chance de gobernar Tres Arroyos, con una unidad y siendo totalmente amplios en ella, replicando a nivel provincial lo que fue el congreso justicialista. Si nos unimos, los peronistas sabemos que podemos gobernar”, remarcó el edil.

Remarcó en este sentido, que “todo aquel que no esté de acuerdo con este armado y nueva oportunidad que tenemos, que juegue una interna y se ponga a disposición del electorado. El que decida ir por afuera, va a estar jugando para otros sectores”, advirtió, al tiempo que señaló que “hay que pensar en grande y apuntar al modelo de Santa Rosa La Pampa en Tres Arroyos, donde existieron seis líneas internas, le tocó ganar a la de Unidad Ciudadana y hoy estarán encaminados todos juntos, para ganar en la provincia. Hay que estar todos juntos, sino jugar una interna amplia y tener la madurez suficiente de acompañar al que gane. Hemos logrado que muchos que hasta hace un tiempo no podíamos ni vernos la cara, hoy nos podemos sentar a hablar de lo que nos dividía y de los que nos une. Esta vez, sí tendremos la madurez suficiente para no romper este trabajo, en todo caso hacer un a interna y acompañar al que gane”, sostuvo el concejal.