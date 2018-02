Garrido sobre las obras demoradas: “La ciudad tiene 2 legisladores provinciales que deben decirle la verdad al vecino”

El concejal de Unidad Ciudadana, Martín Garrido, aseguró que desde su espacio coinciden con las apreciaciones hechas por el Jefe de Gabinete Hugo Fernández y advirtió que la ciudad tienen dos legisladores provinciales que responde a Cambiemos los cuales “deben decirle la verdad al vecino”, respecto al estado de las obras demoradas.

“Desde nuestro espacio se coincide con lo planteado por Hugo Fernández. Lo venimos planteando hace tiempo, no se cumple nada de lo que prometieron; la poca obra que se hizo fue terminar lo que ya estaba hecho. Están las obras paradas, del asfalto y la de la Escuela Villa de Las Américas, y los representantes locales del espacio los vemos prometiendo obras y demás. Se ha endeudado al país de una manera histórica, uno está muy preocupado. Sabemos que lo que se viene es el apriete para que se apruebe el Pacto Fiscal”, aseveró Garrido esta mañana.

Para el edil, “coincido en que para lograr que el vecino este mejor se necesita de todas las fuerzas políticas. Nosotros estamos en un procesos de unidad en algunos sectores, pero preocupados porque no sabemos qué va a pasar”.

Remarcó que hoy la obra de asfalto esta parada desde septiembre “porque no se hacen los pagos y la empresa decidió parar. Y es lógico que deba hacerlo, porque los insumos han aumentado muchísimo, y deben abonar a los empleados y los pagos no han llegado. La ciudad tienen dos legisladores provinciales que responden a Cambiemos y deben decirle la verdad al vecino”, advirtió el concejal.