Garrido va a proponer separar de Unidad Ciudadana a “Cuto” Moreno y Fernández

El concejal de Unidad Ciudadana, Martín Garrido, habló con LU 24 y negó ser el informante de la Política Online aunque expresó estar de acuerdo con todo lo que dice la nota. Su postura se virilizó hoy a la mañana luego de que alguien realizará una captura de pantalla en un grupo de WhatsApp. Propuso separar de Unidad Ciudadana al diputado Carlos “Cuto” Moreno y al ex senador Roberto Fernández.

“Duele un poco porque es un grupo de WhatsApp donde hay compañeros y dirigentes de Unidad Ciudadana. Era un grupo privado. No voy a negar lo que se dijo. Fue en el marco de la noticia que sale en la Política Online en donde menciona a un edil sin dar nombre donde todos pensaban que era yo, por eso escribí que el edil no fui yo”, expresó.

Además agregó: “Todo político y funcionario que incurrió en un hecho de corrupción tiene que estar preso, en esto no discuto. Estamos hablando de Vial Agro y los informes donde aparecería la empresa nombrada en las fotocopias de los cuadernos. No puedo ir a la justicia con pruebas porque no las tengo. También nombró a un chofer del Cuto Moreno como supuesto arrepentido, pero fue a modo de broma”.

“No tengo problema en mostrar toda la conversación porque esa captura está aislada en el marco de una conversación y una discusión que se da con Roberto Fernández, con quien aclaro, ya lo hice públicamente, no quiero tener absolutamente nada que ver, no voy a formar parte de un espacio político con un empresario que dejó en la calle a 23 familias de la manera que las dejó”, manifestó.

Es por ello, que Martín Garrido dijo que decidió conformar un nuevo espacio político: “Junto a varios compañeros formamos un nuevo espacio político donde fortalecer el trabajo del interbloque, decidimos ser soldados de la unidad, la verdad es que estamos muy dolidos con el accionar del diputado Cuto Moreno que el día después de las elecciones se fue y se olvidó absolutamente de todos, y posteriormente nos echó del partido, por lo tanto tampoco formamos parte del partido desde hoy y a raíz de esta desconfianza que surge de todo esto en un espacio propio”, sostuvo.

“Fue un concejal vecinalista”

Por otro lado, y volviendo a la nota publicada en La Política Online, aseguró que podría ser un concejal vecinalista la fuente que da la información. “El vecinalismo se vio beneficiado con la obra pública y todos sabemos que el gran responsable de los últimos dos triunfos de Carlos Sánchez tiene nombre y apellido y es Carlos Cuto Moreno”, dijo.

“Algunos funcionarios o algunos concejales del vecinalismo han quedado dolidos de la forma que se manejaban las licitaciones, me parece que viene de ese lado”, añadió.

Para finalizar pronunció que “los datos concretos que dice la nota son reales. El vínculo entre Sánchez, Moreno y Vial Agro era sabido. Yo no tengo pruebas, pero es la justicia la que tiene que seguir avanzando, que esto no se politice y que sea una justicia totalmente independiente. Si hay una irregularidad que se pague”, concluyó.