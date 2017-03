Garrido y Federico destacaron la “prolijidad” de la Fiesta y la calidad de espectáculos

A modo de balance de la celebración triguera, los concejales Martín Garrido, del Frente para la Victoria, y Julio Federico, del Frente Renovador, compartieron sus impresiones acerca de varios temas.

Garrido aseguró que “la Fiesta, más allá de los cambios que se propusieron este año como la no elección de la reina y el desfile, fue prolija; quizá haya que darle algunos retoques en la próxima edición al tratamiento a los artistas locales, y esta cuestión de exclusividad del escenario mayor exigida por los artistas de renombre, además de la no televisación, deberían ser revisadas por el Municipio, porque los artistas cobran lo mismo se corten o no entradas, y la gente mayor puede mirarlos desde sus casas sin perjudicar su propuesta. A nivel general, lo que se vivió es una linda fiesta, popular, durante la cual uno sale, se encuentra con los vecinos, y en nuestro caso la recorrimos todos los días. Es importante un poco de festejo en medio de tantas cosas negativas que pasan en el país. Además es bueno reconocer la calidad de los espectáculos propuestos, que quedó de manifiesto con la presencia masiva de gente que se volcó al escenario”.

En este sentido, el edil del FpV aseguró que varios vendedores le expresaron su preocupación por la caída en las ventas, pero como contrapartida valoró el aporte que, en general, hace a la Fiesta la presencia de mucha gente de las localidades y de otros puntos de la región.

Acompañamiento masivo

Julio Federico, por su parte, coincidió con Garrido al destacar la calidad de los espectáculos y la calificación de “prolija” para la Fiesta del Trigo. “Siempre apostamos a Tres Arroyos y sus realizaciones desde nuestro bloque, y en este caso, recorrimos la Fiesta todos los días y la gente respaldó muy fuertemente. El domingo, especialmente, por donde anduvieras estaba lleno de gente. Habrá cosas por mejorar, pero no se puede negar el acompañamiento masivo que tuvo este evento, tan importante para Tres Arroyos. Si tenemos críticas las plantearemos donde corresponda, pero nuestra intención siempre es acompañar”.