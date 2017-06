Garrido y Fernández rompieron con el randazzismo y apuestan por la unidad del Peronismo

Desde el Partido Justicialista de Tres Arroyos, Ricardo Fernández y Julio Garrido adelantaron por LU 24 que desistieron de participar de la línea del randazzismo.

“No somos los únicos, otros compañeros hemos esperado hasta último momento tratando de que haya unidad y lamentablemente no se ha podido llegar a la unidad”, dijo Fernández y agregó: “Nosotros no queremos entorpecer ni perjudicar al peronismo de Tres Arroyos, por lo tanto en el día de ayer nos hemos desvinculado del armado del randazzismo”.

También aseguró que “hay errores y caprichos de ambos lados y esto no le va hacer bien al peronismo de la provincia de Buenos Aires, haciendo distintas listas dividimos el partido y en algunos casos pueden quedar intendentes sin representación al hacer la división. Nosotros no queremos llegar a eso y hemos comprendido que nosotros no tenemos intención de ocupar cargos en alguna lista como lo venimos haciendo hace mucho tiempo”.

A su turno Garrido manifestó que la decisión se debe a que “es una cuestión vinculada a la convicción de lo que es el Justicialismo referido a lo que nosotros consideramos primero está la Patria, después el movimiento y por último los hombres. Creo que acá hay que pensar primero en la situación que está atravesando la sociedad, los trabajadores, lo que se está viviendo en las clases medias bajas y los que más necesitan, nos están pidiendo unidad de todos aquellos partidos políticos que apuntan el campo nacional y popular, nosotros no podemos ir a contramano por una cuestión de capricho”.

“Nosotros no vamos a ser los responsables en Tres Arroyos de partir el peronismo en tres pedazos y en esa posición vamos a bajarnos de cualquier armado que signifique partir el peronismo en dos o en tres. No tenemos aspiraciones de carácter personal ninguno de los dos, no queremos integrar ningún tipo de lista. Preferimos dar un paso al costado y esperar que se conforme una lista de unidad”, concluyó.