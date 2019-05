Gas: Nuevo reclamo del Concejo a la Secretaría de Energía ante las abultadas facturas

La situación ante el incremento en las facturas de gas a las PYMES y organizaciones sociales fue reflejada a través de un proyecto de resolución tratado en el recinto del Concejo Deliberante en la sesión de este jueves, donde el cuerpo se dirige al Secretario de Energía Gustavo Lopetegui, para que se ponga en vigencia la resolución 14/18 de ese organismo nacional, vinculada con los descuentos de tarifa social para quienes están registrados.

El proyecto se originó en el Movimiento Vecinal y fue aprobado por unanimidad luego de una media hora de debate del que participaron Guillermo Salim, presidente del bloque autor, quien expuso “la crítica situación que se les plantea a las PYMES con las facturas recibidas este mes que implican un 722 por ciento de aumento de igual período del año anterior, por lo que los pequeños empresarios también solicitaron la acción de los abogados de la Cámara Económica”.

Salim dijo que “hay obscenidad en la medida, establecida para beneficiar a los consumidores de gas, que estuvieran registrados, como, además de las empresas lo hicieran oportunamente los clubes y organizaciones sociales, las que de no aplicarse la medida se verían imposibilitadas de pagar los consumos en la factura”.

Se dio a conocer, y lo hizo bajando a su banca de Cambiemos el presidente del cuerpo, Matías Meo Guzmán, “que desde el ENARGAS sostienen que la resolución se está aplicando”, por lo que se le enviarán las facturas mencionadas que reclamaban la acción del legislativo, a lo que Meo Guzmán dijo que cuenta “con el mail del presidente del ENARGAS para poder remitirlas”.

Martín Garrido desde Unidad Ciudadana, dijo “Aranguren, Iguacel y ahora Lopetegui; hemos enviado ya 16 notas desde el 27 de setiembre el 2018, y no hemos tenido ni siquiera una respuesta cuando se ha reclamado por acciones de este tipo que tienen que ver con el excesivo valor del servicio de gas. Veremos seguramente deambular dentro de poco a representantes sociales recorrer los bloques al no poder pagar las facturas, jamás nadie se dignó a responder un mail al Concejo Deliberante; esto se va a ir profundizando porque hay pérdida del poder adquisitivo y los aumentos de sueldo no acompañan a la inflación, el vecino se achica, un jubilado no puede pagar, tiene miedo de prender el calefactor”.

El pedido fue aprobado por unanimidad.

Homenaje al diputado asesinado

Previo al inicio de la sesión ordinaria, se guardó un minuto de silencio ante la muerte del diputado riojano Olivares y su asesor Yadón asesinados en la Plaza Congreso, a solicitud del concejal Matías Fhurer.

La licencia de “Peto” continúa hasta fin de julio

Seguidamente se aprobó el pedido de licencia desde el 17 de junio hasta el 31 de julio del concejal de Cambiemos Roberto Juan Fabiano, con lo cual seguirá ocupando la banca en ese bloque Alejandro Trybuchowicz mientras dure la misma.

Aprobaron construcción de la nueva planta de Goñi

Se aprobó asimismo la modificación del artículo 1 de la ordenanza vigente para permitir a la empresa Héctor Jesús Goñi la construcción de una nueva planta de silos.

Alquiler del edificio donde funciona el Correccional

Se aprobó por unanimidad autorizar el alquiler del edificio que ocupa el Juzgado Correccional en calle 25 de Mayo al cien, celebrando el contrato con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por un valor de setenta y dos mil pesos mensuales. El municipio en tanto tendrá a su cargo la reparación de techos y aberturas del edificio.

Escrituraciones Sociales

Tres escrituraciones sociales fueron también aprobadas, las de los vecinos Mariela Asurmendi, Maximiliano Vega y Mariano Álvarez, afectadas por la ley 10.830. También se dio aprobación a la contratación de servicio de lavandería del Centro Municipal de Salud, al haberse presentado un solo oferente, y se aprobó que el Ejecutivo pueda elevar el Acuerdo Complementario al Convenio Marco y Convenio Específico suscriptos con la Universidad Provincial del Sudoeste.

Obras públicas: reclamos

Desde los distintos bloques fueron requeridos los servicios del Ejecutivo vinculados a la obra pública, como reparaciones de caños de agua, instalación de lomos de burro y baches en Reta- por lo que se pidieron informes al delegado municipal en ese Balneario -, también que se cumpla con la ordenanza de cercos y veredas, que se dé a conocer por parte del municipio ante la preocupación surgida del Consejo de Discapacidad, los espacios que deben dejarse libres para asegurar el libre tránsito por veredas, ante la instalación de los nuevos decks de establecimientos comerciales, y las obras en construcción. También se solicitó la limpieza de la zanja de Almafuerte entre Ruta 228 y Lisandro de La Torre, y el relleno de un bache en calle Suipacha y Berutti.

Vacunas 2019: piden se cumpla con el calendario

Otro punto de interés se dio en el transcurso de la sesión: el pedido, dirigiéndose al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de la Secretaría de Salud se arbitren las medidas tendientes a dar cumplimiento con el calendario de vacunación 2019 en todo el territorio nacional, ante la falta de provisión de vacunas y las manifestaciones del Defensor del Pueblo para que se cumpla con el calendario conforme a la Ley y la necesidad de coordinar con cada provincia y municipios el Concejo se dirige al Poder Ejecutivo para cumplir con esas normas.

Batería para la Sala de ensayos del Centro Cultural La Estación

En otra instancia, se solicitó que a través del área correspondiente, se adquiera una batería de percusión para la sala de ensayos y grabación del Centro Cultural La Estación, dado que según se justificó, la requieren bandas musicales que no la poseen y también se relega tiempo de uso de la sala al momento de armarla en el lugar.

Pesca: Requieren saber destino de los fondos ingresados por derecho de organización

Se pidió informes al Ejecutivo sobre el destino de fondos ingresados en concepto de Derecho de Organización de Concursos de Pesca, el que se destinaría a los Centros de Atención Primaria de las localidades donde se realicen los eventos pesqueros.

Presupuesto Participativo: Reclamaron integración de la Mesa de Seguimiento

El Presupuesto Participativo nuevamente fue llevado al recinto, solicitándole al intendente que convoque a las entidades para la presentación de proyectos y que se conforme la Mesa de Seguimiento, ante el anuncio público que se entregarían parte de los fondos del Presupuesto Participativo como subsidios realizado días pasados.

Agroquímicos: pidieron realizar controles de agua suelo y aire por posible presencia de glifosato

Desde el bloque de Unidad Ciudadana y fundamentado por la concejal Lescano se indicó que “ante la difusión de índices elevados de glifosato en la localidad de Pergamino, y ante la obligatoriedad de hacer análisis mensuales y semestrales los que se realizan en Tres Arroyos y Bahía Blanca, y se necesitan buscar las sustancias sobre la presencia de glifosato de manera especial. Citó el informe del Defensor del Pueblo que da cuenta de dos zonas en la provincia, Norte y Sudeste bonaerense y el cordón frutihortícola de La Plata y Mar del Plata. En una escala del 1 al 6, Tres Arroyos estaría en el escalon 5”, sostuvo Lescano quien a su vez dijo que ya se ha hablado “con el Secretario de Gestión Ambiental sobre el tema, quien llevó tranquilidad respecto a que no hay riesgo aunque los vecinos igual se quejen por las redes sociales”.

Hubo un intento de pedido de pase a Comisión “para desasnarnos de la situación”, según dijo Daiana De Grazia, lo que fue rechazado de cuajo por Mercedes Moreno, ya que “los pedidos de informe se aprueban o se rechazan y no es este el caso”, a lo que Salim relató que “el tema está presente hace muchos años, y destacó las capacitaciones a los aplicadores y la entrega de un carnet para realizar las aplicaciones, ya que se convertían en un riesgo potencial que estamos tratando, y pidió enviar copia al OPDS para que se puedan realizar mayores análisis.

Comisaría de la Mujer

Un proyecto de resolución de surgido de la mesa intersectorial de mujeres y promovido en el recinto por las Concejalas fue consultar al área de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Provincia y a la Jefatura Departamental de Tres Arroyos de la Policía expresando preocupación por la situación de la Comisaría de la Mujer de Tres Arroyos, la que se ha visto menguada en personal luego del recambio de autoridades, invitando a realizar gestiones a los cuatro legisladores provinciales para que realicen las gestiones correspondientes y al secretario de Seguridad de Tres Arroyos para que efectúe acciones similares, además del pedido de informes al área ministerial mencionada y a las autoridades policiales.

Al Consejo Escolar: Pedido de obras de reparación y poda

Ante el reclamo planteado desde el bloque de Cambiemos de reparación del cerco perimetral de la escuelas primarias 20 y 32, y el pedido de poda en otros establecimientos educativos, se derivó al Consejo Escolar para poder dar los pasos necesarios ante las autoridades de Infraestructura Escolar

Las luces de la plaza principal

Un nuevo pedido de reparación y mantenimiento de luminarias en Plaza San Martín se trajo a la sesión, esta vez desde Cambiemos, argumentando “que la falta de luminosidad pueda provocar inseguridad o que se generen actos indebidos en el lugar”.

Mantenimiento de monumentos

Otro proyecto surgido desde Cambiemos fue el pedido de mantenimiento del Monumento al Héroe Nacional Héctor Ricardo Volponi y también de la Cruz del Centenario. Se aclaró que en el primero de los casos, si el municipio dona la pintura como ocurriera anteriormente, una agrupación trabajaría ad-honorem en el repintado del lugar.