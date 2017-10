Gastón Gutierrez sigue levantándose poco a poco tras el incendio de su vivienda

A mediados de octubre, la casa de Gastón Gutierrez, ubicada en Urquiza 1180, fue protagonista de un grave incendio que dejó gran parte de la vivienda con serios daños materiales. Hoy, el hombre poco a poco se está levantando, reconstruyendo su hogar con la ayuda de la gente y la Secretaría de Desarrollo Social, junto al esfuerzo propio. Gutierrez, en diálogo con LU 24, se mostró agradecido con la ayuda que ha recibido, aunque manifestó que aún “faltan algunas cositas, le quiero agradecer a la gente que se acercó, me han traído muchas cosas. Chapas, tirantes, arena, bolsas de cemento y cal. Hay gente que ha hablado cosas que me han dolido un montón también y es una lástima. Voy a arrancar a techar, gracias a dios tengo las chapas y los tirantes”.

Sobre los materiales que le faltan, el hombre dijo que “me faltaría conseguir alguna puerta, alguna ventana y alguna mesa o silla. De a poco iré recuperando lo que tenía, no hago esto para mendigar, también trabajo, tengo un sueldo y por hay no me alcanza para todo. Me tengo que comprar ropa y para comer y capaz que no me alcanza. Quiero terminar lo antes posible esto”.

“Fue una desgracia que ocurrió, por suerte nadie salió herido porque estábamos con dos amigos acá, cocinando y de repente se prendió fuego todo. La indignación de uno es por hay por lo que habla la gente, estaban diciendo que no tenía las cosas, acá están las cosas”, finalizó Gutierrez.