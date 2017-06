Gastronómicos: Incremento salarial del 24 % en dos cuotas y dos mil pesos no remunerativos

El Secretario General de la Seccional Tres Arroyos de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Humberto Salaberry , dio a conocer los alcances de la paritaria del sector, la que tendrá una cifra no remunerativa de mil pesos pagaderos el próximo 10 de junio, y otra del mismo importe a partir del 10 de julio, con un aumento del 24 por ciento compuesto por cifras remunerativas y no remunerativas, con un 12 % de incremento en los salarios a partir de julio y un 12% adicional en el mes de enero.

“No se consiguió un tiempo más corto para la paritaria y se ha firmado por un año hasta mayo de 2018” dijo el sindicalista, y agregó que “en toda negociación a veces no se consigue todo lo que se quiere sino lo que se puede, el convenio finaliza en marzo de 2018, con una salvedad que es que a partir del mes de enero habrá un nuevo básico para absorber todo lo de 2017, y llegar a la paritaria de mayo, confiamos que esto arrime un poco de solución a los trabajadores gastronómicos, para recomponer el salario familiar, porque en definitiva todo es para la casa y para mantener a la familia”.

Invitamos a la seccional o los empresarios gastronómicos o a los contadores para que aquellos que no han recibido la nueva grilla la tengan a disposición para que ya en esta semana los trabajadores reciban los primeros mil pesos.

Refiriéndose a la actualidad del gremio, Salaberry sostuvo que “en Tres Arroyos no se han perdido demasiados puestos de empleo, pero no se han generado nuevo, está estancado”, y dijo que “en el último año a nivel país se han perdido 25 mil trabajadores y cuatro mil comercios gastronómicos; quiere decir que se ha notado la recesión en la actividad porque cuando empiezan los problemas somos los primeros en darnos cuenta y cuando vienen los momentos buenos somos los primeros en darnos cuenta, quiere decir que en este momento estamos viendo solamente lo que es malo y que ha ocurrido a nivel país”.