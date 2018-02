Gente que no sabe estacionar y comete errores costosos

Gladys Benítez, una vecina de 58 años que reside en nuestra ciudad, se acercó a LU 24 para dar a conocer un hecho que se dio en el mediodía de hoy, mientras su automóvil, una Chevrolet Zafira, se encontraba estacionado sobre calle Sarmiento, cerca de la intersección con 1810, fue chocado y terminó con daños materiales de consideración.

Benítez en diálogo con nuestra emisora dijo que “yo trabajo en el poder judicial, un hombre de al lado se acercó a avisar que una Cherokee verde, dándole para atrás y para adelante, se ve que no sabía manejar, me chocó el auto, me rompió el capó, la insignia y me mandó el radiador para adentro”.

“Salí a mirar y ya no había nadie, sea quien sea pido que trate de ubicarme para que podamos arreglar por el seguro, no es para hacer un problema más sino de tratar de solucionarlo”, explicó la mujer.