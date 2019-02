Gerardo Iza: “Denunciamos penalmente para garantizar la seguridad en el Parque Industrial”

El empresario Gerardo Iza, titular de Aiello SA y vicepresidente del consorcio del Parque Industrial, también manifestó su punto de vista sobre la denuncia penal que se llevó a cabo contra la metodología de lucha que realizan los trabajadores de la ex Laso.

En primer lugar hizo hincapié en que una de las funciones fundamentales del consorcio tiene que ver con los aspectos de seguridad del Parque Industrial que es el de la prevención de delitos y todo lo que implica la seguridad de las personas y de los bienes que hacen al correcto funcionamiento de las empresas, y es en este sentido fue que se tomó la decisión de avanzar con la denuncia presentada oportunamente.

“Quiero que la gente lo entienda que es una cuestión operativa del consorcio al responder a esta situación. El Parque Industrial es considerado una zona de alto riesgo por todas las actividades que ahí se desarrollan, hay una serie de elementos que complican esa operatoria. Uno de los factores muy importantes son todas las inversiones que tiene que hacer las empresas para lograr sus habilitaciones, para cumplir con las normas de calidad y las normas de calidad de trabajo donde la base de todo es preservar la seguridad de las personas y por supuesto la seguridad de todo lo que se produce ahí”, expresó.

Y agregó que “uno de los elementos más críticos, y donde más se invierte, es en la prevención de siniestros como los incendios, y en este caso estamos conviviendo con una fogata digamos a la entrada de casa. También tiene que ver con la contaminación ambiental y hay que tener en cuenta que hay empresas de alimentos que exportan, y lograr esa condición es muy complejo. Esta condición afecta económicamente. La imposibilidad de solucionar esto nos lleva a erradicar esa denuncia”.

Asimismo destacó que “el consorcio estuvo siempre compenetrado con el problema de los chicos de Laso e incluso se ha tratado de colaborar, hay empresas que han absorbido parte del personal que quedara despedido y también se ha conversado la posibilidad de priorizar los curriculum de quienes habían quedado en esa situación, por eso a veces es medio injusto algunos comentarios que se han vertido por ahí y que no aportan mucho a los problemas que estamos viviendo”.

En este sentido manifestó: “No es nuestra intención entablar una disputa o acciones que perjudiquen a alguien, al contrario, creo que es una obligación del consorcio asumir su responsabilidad en función de sus asociados y también preservando a estas personas que están haciendo una actividad, una acción de riesgo que implica también para ellos”.

También aclaró que el consorcio no tienen ningún tipo de injerencia en las decisiones de la empresa ex Laso. “Todas las empresas son autónomas, todas las decisiones que tomen las empresas son pura y exclusiva responsabilidad de la empresa”, concluyó.