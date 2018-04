Gestionan intensamente para la radicación de un médico en Reta

El jefe de Gabinete, Hugo Fernández, confirmó a LU 24 que es probable la radicación de un nuevo médico en Reta. Así habría una solución casi definitiva con la llegada de un profesional que no es oriundo de Tres Arroyos.

“Se están haciendo las mayores gestiones para que se radique un médico en Reta. La voluntad nuestra siempre estuvo y está pero a veces es imposible conseguir que gente profesional se radique en las localidades, no se trata solo de dinero”, aseveró.

“Una porquería”

En cuanto a su postura personal por los audios de WhatsApp viralizados, dijo que “realmente es una porquería, y lo digo en la persona del Intendente, quien no descansa y trabaja las 24 horas de los 365 días del año y está plenamente dedicado a esto”.

“Esto del anonimato y las cosas que cada uno inventa con estos telefonitos es una porquería. La idea es que la Justicia, si se puede, llegue e identifique quién es el mentiroso. Ni a un trasnochado alcohólico o psiquiátrico se le puede ocurrir que Carlos Sánchez pueda decir las barbaridades que dicen en esos audios”, agregó.

“Queremos que la Justicia determine quién fue el inventor, quién mintió y que quede bien claro que el Intendente absolutamente nada tiene que ver con esto. Y si a la pasada, por detrás, hubo una operación política, mejor si se puede dilucidar quién es el responsable de la misma”, expresó.

“Pulmón financiero para la obra de viviendas”

Por otra parte, el funcionario comentó que “lamentablemente seguimos un poco con la situación como estaba de la falta de pago de parte de Provincia y Nación. El Intendente bajó la línea para que hagamos los mayores esfuerzos y gestiones para destrabar esto de las obras”.

En cuanto a las 21 viviendas, “el Municipio, mientras pueda afrontarlo, será el pulmón financiero de la obra, a razón de terminar cuatro unidades por mes, esperando que la Provincia destrabe estos pagos”, indicó.

Pavimento: “No se trata de esperanza sino de una cosa más práctica”

Sobre el pavimento, Fernández dijo que “estarían quedando por pagar tres certificados y hasta que no los cobre la empresa no va a seguir”.

“Yo lo escucho siempre a Espeluse que habla de paciencia y esperanza pero cuando uno tiene una deuda de 25 o 30 millones de pesos y corren intereses la cosa tiene que ser un poco más práctica.

Esta posibilidad de pago que puede llegar a pasar hay que ver cómo puede repercutir en la empresa, para después ver cómo acordar porque la obra nueva, en caso de seguir, no se sabe cuándo se pagaría tampoco, entonces es muy difícil”, admitió el jefe de Gabinete.

“Un desastre si no se termina”

“Vial Agro envió una recisión de contrato y estamos viendo por todos los medios cómo seguir. Va a ser un desastre si no se puede terminar, el deterioro en la obra se va incrementando y la cuestión se podría tornar impresentable. Si se cae no la levantamos nunca más”, se sinceró Fernández quien aclaró que “para la rescisión (NdR: la firma notificó de la misma) debe haber un acuerdo de partes”.

Asimismo, explicó que “el problema es el aumento de los costos que tenemos con esta bendita inflación. La diputada Aprile está consciente del tema y en lo que pueda nos va a dar una mano ante Provincia”.

Esta obra terminaba en marzo y ya tendría que estar pagada. Eran 70 millones y Vial Agro percibió alrededor de 25 millones e hizo trabajos por casi 50 millones. También ahora se deben redeterminar los valores. “Cuando más tiempo pasa peor es para poder darle una solución”, concluyó Fernández.