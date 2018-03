Gestiones de Sánchez: el Registro Civil continuará en las localidades y se hará el DNI a bebés en el Hospital

El intendente Carlos Sánchez se reunió ayer en La Plata con el director del Registro de las Personas de la Provincia, Juan Espert, y allí le planteó, entre otros aspectos en análisis, que el Municipio se hará cargo de los costos de la limpieza del espacio que esa dependencia ocupa en la Delegación de Orense, con lo que se garantizaría su continuidad, a la vez que le ofreció al funcionario el traslado de la oficina del Registro de Copetonas a esa Delegación Municipal, también con el objetivo de mantenerla en funcionamiento. También se instalará un centro de documentación

“Al parecer cubrir esos gastos en el caso de Orense, y trasladar la dependencia de Copetonas por la que la Provincia estaba pagando un alquiler a la Delegación, sería suficiente para que esas oficinas sigan trabajando. En el caso de Orense, además, se va a dotar de la tecnología actualizada para que se pueda gestionar el DNI, algo que no se hacía hasta el momento; y también se gestionó nueva tecnología para los trámites en Copetonas, además de disponerse el traslado de personal del Registro a Micaela Cascallares y Reta, con la frecuencia que se considere necesaria”, describió el jefe comunal, en lo que consideró una gestión exitosa y que tornará en un servicio más eficiente y económico para la Provincia, y la garantía de que las localidades mantendrán estos servicios y no los perderán. “Estaba el comentario de que se podían llegar a levantar, pero no era esa la intención de la Provincia, sino hacerlos más eficientes”, argumentó.

En tanto, en Maternidad del Centro Municipal de Salud se instalará, con la más moderna tecnología, un centro de documentación para que los recién nacidos salgan del hospital con su DNI, según anticipó Sánchez.