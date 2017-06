Goizueta analizó la interna peronista, criticó a Cambiemos y advirtió que hay “operaciones” contra Sánchez

El dirigente Martín Goizueta, ex concejal y último candidato a intendente municipal por el Frente Para la Victoria en 2015, estuvo en los estudios de LU 24 y habló sobre la actualidad interna del justicialismo, manifestándose a favor de obtener una lista única a nivel nacional, provincial y local para evitar confrontar en las PASO del mes de agosto, a la vez que criticó a Cambiemos y sostuvo que el intendente municipal Carlos Sánchez es víctima de una operación político mediática.

Goizueta reflexionó respecto a la realidad política del peronismo, y dijo “espero que nuestros dirigentes, todos, Cristina, Randazzo, todos nuestros dirigentes nacionales, gobernadores, estén a la altura de las circunstancias, hoy más que nunca a lo largo de la historia está claro que se ha juntado el sector de gobierno y de poder más concentrado en la Argentina y tiene su representante en el Presidente Macri y están gobernando para esos sectores y enfrente quedamos las grandes mayorías de los argentinos, clase media, trabajadora, sectores populares que día a día vemos como retroceden y se pierden los derechos, se pierde empleo, salud, políticas sociales, ya empieza a doler cuando una familia te llama y dice que contaba con el beneficio de una pensión y cuando van a cobrar le dicen que no lo tienen más; lo mismo con los jubilados del PAMI, hoy los abuelos no tienen remedios, hace más de un año que no se están generando nuevas pensiones por discapacidad y madre de siete hijos sino que se están quitando; el Pro Cre Ar se cambió, el Progresar se redujo, los programas sociales educativos, sociales y en todos los sectores estamos teniendo lugar, yo creo que no hay un indicador social que haya mejorado en el gobierno de Cambiemos, eso es lo que me parece que a los militantes del FPV tiene que preocuparnos y estar en el centro, que es lo que estamos viviendo como sociedad, lo que vive el pueblo tresarroyense, de la Provincia y el pueblo Argentino, esa es nuestra vocación, por eso nos arrimamos a la política para que la gente no sufra, esté mejor, y creo que tenemos que recuperar ese protagonismo para ponerle freno por un lado a estas políticas, que son nefastas para la gente y por otro lado para volver a enamorar a la gente que la está sufriendo, yo no le tengo que contar a un jubilado lo que pasa, lo sabe, por lo que tenemos que enamorar nuevamente a ese jubilado, convocarlo a que se puede tener un país distinto, tener políticas sociales distintas, ese es el desafío que tenemos”.

La interna local

En lo que respecta a nivel local, dijo Martín Goizueta que “ en Tres Arroyos tenemos un Frente Renovador que a nivel nacional plantea políticas tenemos cientos de compañeras y compañeros que trabajan por la gente y son peronistas, a esos compañeros no los puedo criticar pero tenemos una interna, una división de votos, yo estuve mirando los resultados de las últimas elecciones, y la última vez que pudimos ir con lista única fue con Niki Ambrosius en 2011; sacamos la misma cantidad de votos, exactamente la misma cantidad, creo que cuarenta y cinco votos más o menos que la que sacó Martín Garate y que sacamos nosotros en 2015; evidentemente nosotros tenemos una interna ya de hecho con el electorado peronista local, que está dividido por la referencialidad de Pablo Garate como presidente del Partido y toda la historia de su familia como peronistas, pero yo creo que lamentablemente el Frente Renovador eligío otro camino, ahí sí que es muy difícil recuperar, no a alguno de sus referentes; fíjate que Randazzo ha convocado a varios referentes que estaban en el Frente Renovador, para sumarlos a su espacio porque estaban en desacuerdo con las propuestas que impulsa Massa a nivel nacional, por lo creo que hay que convocar también a esos compañeros y compañeras peronistas a nivel local, para rearmar el peronismo y el FPV que, insisto es más amplio que el peronismo en Tres Arroyos, y enfrentar a Cambiemos a porque hay cosas que me preocupan, ya que me parece que no pueden contar toda la propuesta, pueden contar las buenas pero no las consecuencias, o lo que va a quitar, Macri dijo que íbamos a seguir con todos los derechos adquiridos de los doce años de la década kirchnerista y le íbamos a sumar institucionalidad, transparencia, se iba a terminar con la grieta, cuestiones que no hizo sino que al contrario agudizó”.

“Operaciones”

“Ellos no llegan a ganar elecciones por sus propuestas superadoras sino por medio de operaciones para desgastar a los distintos referentes políticos que han llegado por el voto popular a ejercer sus mandatos; pasó con Aníbal Ibarra en la Ciudad, con Cristina desde el 2007 que le vienen haciendo operaciones mediáticas-judiciales que la mayoría no se han concretado pero siempre algo queda y creo que están haciendo lo mismo en Tres Arroyos”, sostuvo Goizueta en torno a Cambiemos.

“Yo no soy amigo de Sánchez, lo he enfrentado todas las veces, creo que hay cosas que mejorar y también he reconocido su capacidad de gestión y de cosas que han hecho bien en Tres Arroyos, pero lo que no me banco – de Cambiemos – es esa manera de hacer política a través de sonrisitas, ojitos caídos y que se yo pero después son cínicos en el momento de ejercer la política, de armar operaciones, de mentir, como lo que está pasando en PAMI a nivel local, ya que las respuestas han sido tristísimas, ¿Cuántos abuelos más se nos tienen que morir para cambiar la decisión tremenda de otorgarle a la empresa el modelo de traslados que han implementado?

“Quisiera escuchar a la referente de Desarrollo Social en el Concejo Deliberante, sobre cuáles son los números reales de pensiones que se han hecho en este tiempo y cuáles son las causas y razones, que le expliquen a la gente por qué una persona con una discapacidad de un día para el otro queda sin su pensión, cómo hace para pagar la luz, un alquiler para comer, que den la cara; son cínicos, porque esa sonrisita que no se la quitan nunca , la tienen dibujada al momento de enfrentar la realidad social de la gente que está sufriendo y las consecuencias de sus políticas”.

“Parecen que no se hacen cargo de nada de lo que están llevando adelante, nosotros si nos hemos hecho cargo de las buenas y de las malas de todo lo que hemos realizado durante estos doce años como espacio político”, finalizó el exconcejal.