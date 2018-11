Segunda: Cascallares se alzó con la gloria. Colegiales y Once jugarán la final de los playoff de Primera

Una jornada para el infarto se vivió en el fútbol local. Cascallares venció a Agrario en un partido electrizante por 4 a 3 y se quedó con el Clausura de Segunda División, de esta manera se ganó el derecho a jugar un mano a mano con Villa del Parque para definir quien jugará en la próxima temporada en Primera División. También quedaron definidos los cruces por la Liguilla.

Diego Pedone se vistió de héroe en Cascallares, como lo ha hecho casi a lo largo de toda la temporada, esta vez despachándose con 4 goles, el último de penal sobre el final.

En Primera División, Colegiales dio vuelta la historia y goleó por 4 a 0 a Independencia, pese a que el resultado difiere mucho de lo que fue el partido ya que fue de trámite parejo. En Indio Rico, Once Corazones empató 1 a 1 con Olimpo y de esta manera aprovechó la ventaja que había sacado en el complejo, aunque la tarde terminó con saldo negativo para los de Indio Rico ya que no contarán en la final con Ricardo Regalado ni Sabatini que fueron expulsados.

Todos los resultados:

FINALES

Posiciones 2° División: Cascallares 29 puntos *, Villa 27, Agrario 24, Garmense 21, Echegoyen 19, Alumni 16, Argentino 16, Central 15, Copetonas 12, Claromecó 11, ACDC 10, San Martín 9 y Barra 7.

*- Campeón

Tabla acumulativa: Villa 54 puntos, Echegoyen 46, Agrario 44, Cascallares 42, Garmense 39, Alumni 33, Claromecó 32, Central 30, ACDC 28, Argentino 25, Copetonas 24, San Martín 20, Barra 15.

Cruces de la Liguilla: Echegoyen vs. Central, Agrario vs. Claromecó y Garmense vs. Alumni.



Resultados 4° División: Central 1 – Echegoyen 1, Cascallares 1 – Agrario 1, Alumni 4 – ACDC 1, Garmense 6 – Copetonas 0, Claromecó 1 – Argentino 1, San Martín 4 – Barra 1.

Posiciones 4° División: Villa 28 puntos *, San Martín 24, Agrario 24, Central 22, Cascallares 19, Alumni 18, Garmense 18, Argentino 16, ACDC 10, Claromecó 10, Barra 9, Copetonas 8 y Echegoyen 7.

*- Campeón.