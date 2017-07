Golf: continúa la Copa Presidente

Se jugó en el Tres Arroyos Golf Club los octavos de final de la Copa Presidente Match jugado a 18 hoyos con estos resultados:

María Valeria Vassolo le ganó a Juan Leoni

Carlos Cortes a Santos Chalde

Ñucas Schumacher a Santino Iriarte

Juan Cepeda a Fernando Desperés

Mariano Barrionuevo a Luciano Leguizamón

Pablo Desperés a Sebastián Iriarte

Luciano Aiello a Adolfo Beato

Gastón Troccoli a Esteban Baquedano

Se juegan los cuartos de final

11,30 hs: Valeria Vassolo vs Carlos Cortes, Lucas Schumacher vs Juan Cepeda, Mariano Barrionuevo vs Pablo Desperés, Luciano Aiello vs Gastón Troccoli.

Torneo paralelo Medal Play

Categoría de 0 a 17

1° Alejandro Ruiz 74 golpes

2° Matías Fhurer 75 golpes

3° Ignacio Guisasola 77 golpes

4° Federico Pérez ( h ) 78 golpes

5° ¡Enrique Almiron 78 golpes

Categoría de 18 a 36

1° Sebastián Riccio 68 golpes

2° Ana Lebeck 73 golpes

3° Alberto Cervini 75 golpes

4° Miguel Pesalaccia 76 golpes

5° Sebastian Lance 76 golpes