Golf: Se juega este domingo un Four Ball Match

Se disputó la clasificación en el Tres Arroyos Golf Club para el Torneo Four Ball Match, que se disputará este domingo.

Los horarios de salida y las diferentes parejas que jugarán son los siguientes:

11:30: Lucas Schumacher –Máximo Fisch vs. Guillermo Rivada – Juan Cepeda.

11:40: Valeria Vassolo – Adolfo Beato vs. Carlos Cortés – Andrés Reta.

11:50: Fernando Carrín – Esteban Baquedano vs. Armando Damiani- Juan P. Massigoge.

12:00: Sergio Viera – Luciano Aiello vs. Pablo Valerio – Fabián Molina.

12:10: Pablo Desperés – Fernando Desperés vs. Enrique Kaare – Enrique Almirón.

12:20: Jorge Castiñeira – Gustavo Martínez vs. Sebastián Iriarte – Santino Iriarte.

12:30: Horacio Raimondi – Sergio García vs. Ricardo Ciancaglini – Humberto Lachat.

12:40: Gustavo Zubiri – Alejandro Ruiz vs. Mario Saaby – Juan Manuel Leoni.