Golf: Se jugaron Club los octavos de final de la Copa Presidente

Se jugó ene le Tres Arroyos Golf Club los octavos de final de la Copa Presidente y un torneo paralelo a 18 hoyos.

Copa Presidente:

Luciano Aiello le ganó a Ana Mangieri

Sergio Viera le ganó a Luchas Schumacher

Máximo Fisch le ganó a Jorge Bassini

Sebastián Iriarte le ganó a Hugo Valentini

Guillermo Echevarría le ganó a Enrique Almirón

Mañana se juegan los cuartos de final

Ignacio Guisasola Vs Luciano Aiello

Sergio Viera Vs Máximo Fisch

Santino Iriarte Vs Guillermo Echevarría

Federico Pérez (H) Vs María Vassolo

Paralelo: Una sola categoría

1° Ignacio Guisasola 65 golpes

2° Lucas Schumacher 67 golpes

3° Sebastian Riccio 73 golpes

4° Marcelo Barroero 73 golpes

5° Ricardo Ciancaglini 73 golpes

6° Gastón Orue 73 golpes

7° Mario Saaby 74 golpes

8° Ricardo Mayer 76 golpes

9° Miguel Pesalaccia 78 golpes

10° Matías Echevarría 79 golpes

11° Chalde Anchorena 80 golpes