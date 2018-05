Golf: se jugaron los cuartos de final del Four Ball Match

Se jugaron hoy los cuartos de final del Campeonato Four Ball Match con estos resultados:

María V. Vassolo – Adolfo Beato le ganaron a Lucas Schumacher - Máximo Fis

Fernando Carrín - Esteban Baquedano le ganaron a Sergio Viera – Luciano Aiello

Pablo Desperés – Fernando Desperés le ganaron a Santino Iriarte – Sebastián Iriarte

Mario Saaby – Juan Leoni le ganaron a Horacio Raimondi – Sergio García

En semifinal el próximo sábado jugarán:

María V. Vassolo – Adolfo Beato Vs. Fernando Carrín - Esteban Baquedano

Pablo Desperés – Fernando Desperés Vs. Mario Saaby – Juan Leoni

Medal Play

También se jugó el Medal Play paralelo con una única categoría:

1° Ignacio Guisasola (h) 60 golpes

2° Ignacio Guisasola 69 golpes

3° Jorge Castiñeira 70 golpes

4° Valerio Vassolo 71 golpes

5° Mauricio Mezquita 72 golpes

6° Leopoldo Tubía 72 golpes

7° Marcelo Barroero 72 golpes

8° Gustavo Zubiri 73 golpes

9° Higo Valentini 73 golpes

10° Sergio García 78 golpes