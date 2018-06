Golpe al tradicionalismo: robaron y dañaron elementos del soguero Pedro Escudero

Un fuerte impacto produjo en Micaela Cascallares el ingreso de desconocidos, que además de robar perpetraron graves daños, en la

vivienda del reconocido soguero Pedro Escudero, fallecido hace alrededor de un mes.

La casa está ubicada frente al Complejo de la Cooperativa de Cascallares, y desde la desaparición física del destacado artesano, permanecía tal como él la había dejado, con una gran cantidad de trabajos en soga ya hechos y algunos materiales preparados para trabajar. Porque si bien Escudero tenía 84 años, seguía realizando sus destacados trabajos manuales, relacionados con una vida siempre vinculada a las tareas rurales.

Escudero fue alambrador, peón rural, encargado de estancia, jinete en numerosos desfiles tradicionalistas. En su vivienda atesoraba una gran cantidad de recuerdos relacionados con la vida en el campo y los elementos de uso común en ese ámbito. Precisamente, aquello que los ladrones no pudieron llevarse –entre piezas de soguería que contenían también algunos metales valiosos- terminaron dañándolo, causando en definitiva un importante desorden y pérdidas irreparables.

Se presume que los hechos habrían ocurrido entre el sábado 26 y el martes 29 de mayo. Los desconocidos ingresaron a la casa tras romper una ventana. Y desde el momento en que el robo fue advertido, la delegación de Investigaciones y la Policía Científica de Tres Arroyos trabajan en pos de su esclarecimiento.

“Es un daño muy grande al gaucho”, dijo Luis Barrionuevo

Vinculado por lazos familiares con Pedro Escudero, el payador y conductor radial Luis Barrionuevo aseguró a LU 24 que “era, más allá de pariente, un amigo, un maestro y una excelentísima persona. Si yo alcancé a saber cómo manejar y tirar un potro de la boca, entre tantas cosas del campo, se lo debo a él”.

“En la Casa del Payador, en Cascallares, está la primera rastra hecha en soga por Pedro, que me la regaló, y también los estribos que me hizo cuando yo no tenía. Le amansé caballos, pero siempre bajo su vigilancia; era un hombre muy conocedor de las cosas del campo, de la hacienda. Hizo trabajos de alambrador y fue resero, una tarea muy dura”, evocó Barrionuevo.

“Que le hayan hecho este daño no tiene nombre, es un golpe al tradicionalismo, a las cosas criollas. El tenía una habitación llena de trabajos de soguería, cosas de un valor más tradicional que económico. Estoy muy afligido por esto; uno ha pasado de todo en la vida pero no es salir a robar y a destruir las cosas ajenas. Pedro nunca le puso cara fea a los trabajos que hizo, estuvo mucho tiempo en las estancias de la familia Arribalzaga donde hacía el manejo de hacienda; era muy conocedor, miraba a un novillo y se daba cuenta lo que pesaba, cuándo cambiarlo de pastura. Esto es un daño muy grande muy grande al gaucho. No tiene perdón lo que han hecho”, finalizó Barrionuevo.