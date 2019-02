Gómez respalda trabajadores : “No todos los empresarios estamos a favor de la denuncia, si molesta el humo hay que bancársela”

El ex presidente del Consorcio de Propietarios del Parque Industrial durante dos períodos consecutivos, Alfredo Gómez, se mostró sorprendido por la decisión de hacer una denuncia penal contra los trabajadores de la ex Laso y expresó por LU 24: “No me parece el camino adecuado, no todos los empresarios estamos a favor. Si molesta el humo hay que bancársela”.

Quien también fue vicepresidente de la entidad, aunque hace cuatro años que no forma parte de la misma, aclaró que “un par de empresas, por no decir una sola, son las afectadas por el humo que generar las gomas incendiadas”.

El propietario de Aguadas Gómez Hermanos y Pisos Gómez, ambas ubicadas dentro del predio fabril, remarcó que “no todas las empresas pensamos lo mismo, la mía en particular no está de acuerdo, creo que se debería haber conversado y encontrar otro modo. Y si no se encuentra otro modo para evitar el humo que molesta a algunos propietarios se debe poner un derecho sobre otro y jerarquizar que la gente está reclamando por un puesto de trabajo”.

“Si nos molesta un poco de humo frente a un colectivo de trabajadores que está llevando a cabo un reclamo, la actitud tiene que ser otra y como Consorcio de Propietarios se debería haber buscado otra forma”, consideró al tiempo que mencionó como una alternativa “realizar una reunión con los representantes de los obreros y los propietarios del Parque para tratar de llegar a un acuerdo y ver si su reclamo de alguna forma impedía el normal funcionamiento”.

“Gendarmería dice que no se obstruye la ruta ni el ingreso al Parque”

“Tengo entendido que Gendarmería Nacional se expidió sobre el tema diciendo que no obstruían en absoluto el paso sobre la ruta ni el ingreso al Parque Industrial. Me sorprende mucho la denuncia penal, no la comparto”, arremetió.

“No se nos dio la oportunidad de expedirnos, me enteré por la radio”

“El Parque Industrial no ha dado la oportunidad de que todos los consorcistas nos expidamos sobre el tema y no nos permitió ni siquiera dar opinión. Es más yo me acabo de enterar de la denuncia penal por medio de la radio”, reveló.

“Si molesta el humo, hay que bancársela”

“A mi empresa no le molesta el reclamo y está en total apoyo de los trabajadores. Si molesta un poco de humo hay que bancársela, es muy importante el reclamo que hacen”, concluyó claramente ofuscado por la determinación de denunciar.