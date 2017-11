Goñi de El Agropecuario: “Hay buenas expectativas en la campaña de fina y gruesa”

Marcelo Goñi, titular de El Agropecuario, empresa de servicios al campo, con una amplia trayectoria en el mercado, habló con LU 24 respecto a la actualidad del sector, y opinó que “la gente toma precauciones en esta campaña, pero se presenta una muy buena siembra, tanto en fina como en gruesa, hay muy buenas condiciones respecto al año pasado, ya que fue afectada por la sequía”.

Respecto a los valores de comercialización, Goñi sostuvo que “los valores entraron en una meseta, con una tendencia al retroceso, en soja y trigo, y por suerte con la quita de retenciones al cereal y al maíz, esto dio una mano el año pasado ya que si tuviéramos retenciones, sumado a la caída real de precios internacionales, esto hace un “mix” que te tira para atrás”.

Trigo: Mayor superficie en zonas del norte de Argentina

Consultado sobre el incremento en la superficie de trigo, Marcelo Goñi manifestó que la misma “se recompuso, y también se nota mucha presencia de cebada; uno sale al campo y lo ve, pero de todas maneras – reiteró -se recompusieron las áreas de trigo y más hacia el norte del país el área creció más y esto puede permitir llegar a las quince, dieciséis o dieciocho millones de toneladas, como históricamente sucedía”.

Calidad o cantidad

Respecto a si el año pasado se había pagado la cantidad o calidad del cereal cosechado, dijo que “en la última cosecha hubo diferenciaciones de cincuenta o cien pesos, que no hacen a la diferencia respecto al pago de la calidad, por lo que hay que esperar al resultado de esta campaña para ver qué pasa: nadie paga la calidad porque la tiene gratis; son las reglas del mercado interno y en lo que refiere a la exportación, en Bahía Blanca se pagaba un plus por mayor proteína, y en cambio en Quequén no lo pagaron porque la proteína estaba por encima de la media”.

Gruesa

Goñi también se refirió a las perspectivas de la siembra de gruesa, y sostuvo que “el girasol recuperó superficie; creo que es bueno, sobre todo en la zona de Claromecó, Orense o Lin Calel, y creo también que no sucede lo mismo en la zona de Chaves, donde la soja ha ganado lugar; pero considero que es bueno tener mayores chances alternativas, creo que es sano, es bueno”.

Finalmente, relató que “estamos cumpliendo un año y medio en el nuevo manejo de una firma de más de cincuenta años, y la gente que trabaja con nosotros, nos acompaña desde la oficina de Olivero Duggan, y la que trabajaba con el Agropecuario también; estamos trayendo productos de una firma a nivel nacional muy importante de mayor calidad, la gente tiene que evaluar si le conviene más que el que está usando; es un mercado muy competitivo, esta es la historia”.