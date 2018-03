González, tras el debut en el Turismo Pista: “El objetivo es pelear el campeonato”

Marcelo González (Clio) debutó obteniendo el sexto lugar en el campeonato 2018 de la Clase 3 del Turismo Pista en Alta Gracia, Córdoba. La carrera fue ganada por Gonzalo Antolín (Corsa).

“Teníamos un auto muy competitivo que tuvo muy buen andar todo el fin de semana pero lo que no ayudó mucho fue la final en función de lo que pasó delante nuestro y hubo que tomar la decisión de pasar por afuera ya que por adentro no había lugar y eso hizo que me retrasara bastante, agarré por la tierra y me pasaron varios autos”, analizó el piloto local.

“Después hubo que hacer otro tipo de carrera, desgatando el auto de otra manera tratando de ir para adelante”, agregó.

“La verdad es que si no había pasado nada raro teníamos un auto para pelear bien en la punta”, consideró al tiempo que afirmó que “el objetivo es poder pelear el campeonato” ya que cuenta con “un auto de gran rendimiento y parejo en su andar”.

La próxima competencia será el 1° de abril en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), un “lindo escenario y muy técnico”, según describió González.