Gonzalo Muisse se prepara para una nueva carrera Minicross

Gonzalo Muisse, piloto de Minicross de Tres Arroyos habló con LU 24 de su actualidad deportiva “el año arrancó bastante complicado, nos falta un poco de suerte y redondear el fin de semana. Cuando el auto anda está para pelear, hay que trabajar para que no se caiga nada. El otro día llegamos de Tandil con un buen resultado, trabajamos mucho, tuvimos una final muy complicada y abandonamos. El circuito de Dorrego es complicado, tiene un parcial muy difícil, a mí no me gustó, prefiero otro circuito pero habrá que pensar en lo que viene”, explicó.

Además manifestó que “la largada en Minicross es difícil porque se larga en movimiento, las filas que vienen atrás vienen con más velocidad y hay que tratar de buscar el hueco enseguida y tratar de no lastimarse. La verdad que este año hay mucha gente en todas las categorías, se ha puesto muy lindo, todos los autos están muy parejos”, agregando sobre el final lo siguiente: “Trataremos de trabajar lo mejor posible para estar adelante en Laprida”.