Graciela Callegari: “ponemos la voz de los vecinos en el Concejo”

La concejala por el Frente para la Victoria, Graciela Callegari, destacó el rol de la prensa en la difusión de las propuestas y actividades de la bancada que preside, en un brindis durante el cual además hizo un balance positivo del año que finaliza. “La Mesa Intersectorial de Mujeres, la Comisión Asesora de Geriátricos, el Consejo de Jóvenes que se está organizando y muchas otras ordenanzas que hemos proyectado se han hecho realidad, pensando siempre en que los vecinos participen, se organicen y tengan espacios donde construir y hacer lo que desean para sus comunidades”, indicó.

Callegari aseguró que “nos hemos implicado en poner la voz de los vecinos en el Concejo en cuestiones que exceden el ámbito del municipio, como los aumentos de tarifas, la información privada bajo control del Gobierno, entre otras. No sólo pensamos en las cosas cotidianas de Tres Arroyos sino en las políticas que alcanzan a los vecinos en sus derechos. Y por supuesto hemos trabajado para aportar nuestra mirada a los proyectos que han surgido de otros bloques”, sostuvo la edil.

“Seguiremos trabajando para avanzar en la ordenanza del tratamiento de agroquímicos, porque creemos que tiene que ir más allá de aplicadores y bidones y pensar en un distrito agroecológico; en cuestiones como discapacidad, porque hay ordenanzas pero cuesta hacerlas operativas, y otro tema que nos preocupa enormemente como el problema de las familias que hace 4 años no pueden acceder a sus viviendas, detrás de promesas que no se cuajan en hechos. Siempre estamos muy atentos a los que nos plantean los vecinos, y haciendo lo que se puede aportar desde el Deliberativo”, consideró.

Finalmente, admitió que recién en los próximos meses se conocerán aspectos relacionados con la participación del FpV en las elecciones legislativas de 2017.