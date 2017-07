Graciela De Leo: “De la actividad política estoy alejada y lo que veo lo sufro”

La ex senadora provincial Dra. Graciela De Leo dialogó con LU 24 en el marco de la apertura del 17° Encuentro por el Día del Payador, ya que fue invitada a participar debido a su importante gestión para concretar el proyecto que incluía la realización y financiamiento del monumento y aseguró estar “alejada de la política” actualmente.

“Sigo en Anses. Hoy estoy acá por la amistad y el proyecto que en un momento pudimos apoyar. Sabía que Luis quería un poco despedirse de la conducción de este evento y no le podía fallar y además es una alegría volver a saludar a la gente. Tengo mi familia también acá. Estoy contenta y emocionada, porque estas son las cosas que uno mirando para atrás, ve que valió la pena. Ellos se van pasando la posta y es lindo sentir que hay cosas que quedan y que valió la pena andar tanto”, expresó.

De Leo indicó también que sigue comprometida con el trabajo por la seguridad social. “Si hay una cuestión para rescatar de los últimos 12 años de la vida política es que la seguridad social se ha convertido en un pilar básico que la comunidad defiende y todos ansiamos que esto siga siendo un valor incorporado para siempre en la vida de los argentinos”.

Agregó, en cuanto al momento político por el cual atraviesa el país, que está “con las expectativas de todos y esperando que nos pase algo bueno, porque nos merecemos vivir mejor. Yo de la actividad política estoy alejada y lo que veo lo sufro”, remarcó la ex legisladora.

“Creo que hay cosas en las cuales hay que poner mucha atención. Uno aspira, lucha y trabaja para que la proyección social exista y espero que a esto le pongan atención”, sostuvo.