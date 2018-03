Gran expectativa en la boletería, para ver a “Tito” Lemos defender el título en el Gigante de Huracán

El Director de Deportes, Guillermo Orsili, destacó la expectativa de la gente reflejada en la interesante cantidad de entradas vendidas a partir de ayer, para el festival de box que se realizará el próximo 24 a las 21 horas en el “Gigante” de Huracán en el que Gustavo “Tito” Lemos, defenderá el Titulo Latino Plata Internacional.

“Desde todos los sectores el ring se ve muy bien y la platea preferencial se ha vendido a buen ritmo. Quedan los laterales. No esperábamos la convocatoria de ayer. Realmente mucha gente durante las tres horas que se habilitaron las entradas se acercó; había colas de 100 metros. Eso se lo ganó Tito con el esfuerzo de todo el año; de todos los días; del trabajo que hace, porque él además tiene su trabajo y la gente quiere reconocerle eso como también a Jeremías Ulibarre que también estará participando con una pelea de 4 rounds y es bueno que también la comunidad haga lo propio con él”, resaltó Orsili, quien agregó que las puertas se abrirán a las 19 horas.

Mencionó que la Federación Argentina de Box, quiere promover el deporte amateurs “habrá entre 5 y 6 peleas antes de las peleas profesionales y estos boxeadores son de esta ciudad y son proyecciones importantes”.

Gustavo “Tito” Lemos, dijo a LU24 “estamos bien preparados físicamente y ni que hablar mentalmente. Es algo muy lindo hacer la primera defensa en Tres Arroyos. El rival es experimentado, ha sido Campeón Argentino con más peleas que yo, pero lo importante es hacer una muy buena pelea, para que la gente se vaya contenta y quiera volver a verla. No soy de mirar videos de los rivales, porque me preocupo por mí y por hacer bien mi trabajo”.

Por su parte, desde el equipo que lo prepara, Pedro Lemos, aseguró esta mañana: “vamos a tener buen rendimiento, la alimentación también la realiza bien. Hay que controlar todo; estar en todos los detalles. A mitad de año hay probabilidades de ir a Colombia y a fin de año a México, pero esto es poco a poco y hay que concentrarse en cada paso importante que el da”.