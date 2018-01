Gran expectativa por superar la cantidad de cañas de la edición anterior de las “24 Horas de la Corvina Negra”

Miembros del Club Cazadores Tres Arroyos, aseguraron que las expectativas de cara a la realización de una nueva edición de las “24 Horas de la Corvina Negra”, son muy buenas teniendo en cuenta la cantidad de interesados que se han acercado hasta el momento a la sede, como así también la repercusión en redes sociales y en las nuevas bocas de expendio habilitadas.

Pablo Goizueta, miembro de la organización, manifestó esta mañana que la comisión está abocada a los últimos detalles de la realización del concurso.

“Venimos trabajando bien y por la inscripción en la sede creemos que vamos bien. Se abrieron este año nuevas bocas de expendio en Neuquén y Viedma con buenos resultados. Vamos todos los años ampliando la cantidad de casa que colaboran con el club”, anticipó.

Consideró que incursionar en nuevos lugares de venta “es bueno; porque aparte de ser un concurso de pesca es una fiesta para disfrutar en familia y en la playa y es bueno que se conozca. Las expectativas de superarnos todos los años está, la idea es superar lo del año pasado”, indicó.

Por su parte, Horacio Pesalacia, manifestó su asombro y destacó la gran repercusión que ha tenido la difusión del evento a través de las redes sociales.

“Sabíamos que teníamos una asignatura pendiente que eran las redes sociales y hay gente allegada al club que maneja ahora el tema. Tenemos un facebook oficial que es 24 Horas de la Corvina Negra, en donde se sube información actualizada. Hemos tenido una respuesta favorable. Es una forma también de hacer conocer el concurso de otra manera”.

Consultado por las gestiones que el club ha realizado para que el concurso sea reconocido como Record Guinness, Pesalacia explicó que aún no han tenido éxito a pesar de los esfuerzos concretados para lograr este objetivo.

“Estamos hace más de dos años trabajando en eso. Hemos presentados documentación, papeles y demás. El año pasado en octubre nos llegó una nota diciendo que no era suficiente, porque la idea era homologar el récord del concurso de 6800 cañas en 1987; eso fue imposible hacerlo. Vimos la posibilidad de que venga un testimonial a esta edición, pero por una cuestión de costos muy elevados, no estamos dispuestos invertir en eso. Consideramos que por ahora no es necesario, veremos de homologar gratuitamente esta edición cuando lo lograremos no sé”, detalló.