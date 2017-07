Grave denuncia de bullying en la Escuela Secundaria N°5 de Reta

Una mujer denuncia que su hijo sufre bullying por parte de un compañero de la Escuela Secundaria N° 5 del balneario Reta. Cristina Petersen dijo que ya no sabe a quién recurrir, “no escuchan”, aseguró por LU 24.

“En la Escuela Secundaria N° 5 del balneario Reta hay un alumno que ya viene con problemas desde el primario que molesta siempre en clase, tiene un vocabulario soez hacía sus compañeros como a sus profesores y docentes, a mi hijo desde hace rato lo viene insultando, pegando, he ido al colegio a hablar con la directora, he hablado con la mamá, con él, pero no se soluciona nada”, explicó y aseguró que la madre le dijo que no puede con él.

Cristina también contó que su hijo todos los días a las 11 de la mañana tiene que tomar una pastilla porque tiene epilepsia y lleva una botella con agua para tomarla: “Hoy, como otras tantas veces, le quita la botella, se la tira para un lado y para otro, se empina la botella, la escupe para un costado, y mi hijo al rato estaba juntando los útiles del suelo, le corre el pantalón y le escupe adentro del pantalón, y así van pasando las cosas y soluciones no hay”.

Asimismo manifestó: “Quiero que por este medio, alguien con más autoridad para ver si se puede solucionar algo, qué van a esperar que pase algo más delicado o grave para que tomen alguna solución”, y agregó: “Algún punto hay que ponerle, porque no viene desde ahora, ya viene desde la primaria, es un nene repitente que te estropea todo el resto del grado y pasan estas cosas que a nadie le parece que siendo mamá le gusta que le hagan a su hijo”, concluyó.