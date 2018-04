Gremios con afiliados a IOMA pidieron al Concejo intervención por la atención médica

Dirigentes de varios gremios afiliados a IOMA concurrieron hoy al Concejo Deliberante, para plantear a sus integrantes la preocupación que generaron los límites impuestos a la cantidad de consultas médicas por parte de FEMEBA, fijadas en dos mensuales y seis anuales, que una vez cubiertas, deberá ser abonado el excedente como paciente particular. Tras el encuentro, donde los concejales se comprometieron a elevar un proyecto de resolución a través de la Comisión de Salud, los dirigentes Silvina Llanos (ATE), Verónica Otero (UPCN), Marcela Molina (SUTEBA) y Abel Gómez (Municipales) dialogaron con la prensa y expresaron su descontento con las medidas referidas, que atribuyeron a la responsabilidad del propio IOMA “por sus incumplimientos”.

“Pasadas las seis consultas al año o dos al mes, uno tiene que pagar los 500 pesos como mínimo que cuesta una consulta particular, y en caso de que IOMA pudiera otorgar un reintegro, lo haría por el valor del bono, que son 100 o 120 pesos, mucho menos de lo que uno pagó. Además les planteamos a los concejales si el Hospital está preparado para absorber la demanda de quienes no puedan pagar consultas particulares, y si tendrán recetarios en las guardias, algo que hoy no sucede y que obligaría a los afiliados a pagar los medicamentos en forma particular”, indicaron Llanos y Otero.

En tanto, Molina y Gómez atribuyeron a IOMA los inconvenientes, y advirtieron que hay demoras en el pago de los medicamentos y en las autorizaciones de varias prácticas. “Quisiéramos que FEMEBA fuera más flexible, pero lo cierto es que IOMA no cumple con los pagos que debe hacer”, concluyeron.