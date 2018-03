Gremios docentes bonaerenses rechazaron la nueva oferta salarial del gobierno

Docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron esta tarde la propuesta salarial del Gobierno de María Eugenia Vidal y anunciaron que este viernes definirán si concretan un paro que demorará el inicio de clases, pautado para este lunes.

La administración bonaerense propuso este miércoles a los maestros incluir en el aumento salarial del 15 % una cláusula que permita revisar el acuerdo en octubre, en función de la inflación acumulada hasta ese mes.

Tras el encuentro con los funcionarios en La Plata, la subsecretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre, sostuvo que todavía no hay fecha para continuar las negociaciones y cuestionó que el año pasado los sindicatos firmaron un acuerdo "para empezar a discutir salarios el primero de noviembre, pero no fue respetado".

La gremialista criticó que la administración provincial no elevó la propuesta salarial y cuestionó que "cambió el nombre de cláusula de presentismo por cláusula de compromiso docente".

Fuente: La Nueva.