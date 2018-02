Gremios docentes rechazaron la nueva propuesta con un plus por presentismo que hizo la Provincia

A 11 días del inicio de las clases, los gremios docentes bonaerenses y el gobierno de María Eugenia Vidal se reunieron nuevamente esta tarde para discutir los aumentos salariales de este año, después de que los sindicatos rechazaran la semana pasada la oferta de un aumento del 15 por ciento en tres tramos, que no incluía la denominada "cláusula gatillo".

Una vez finalizada la reunión paritaria, la totalidad de los gremios que asistieron salieron a expresar su "rechazo absoluto" a la oferta e insistieron en que van a seguir reclamando la cláusula gatillo.

De este modo, del mismo modo que ocurrió hace menos de diez días, la reunión entre ambas partes fracasó luego de que los sindicatos docentes no aceptaran la oferta del 15% de aumento en tres etapas, sin cláusula de ajuste por inflación y con algunas modificaciones aplicadas en la partida que se ha dado a conocer como "presentismo".

Según publicó El Día, para el Gobierno "es muy importante debatir el presentismo porque el año pasado la Provincia pagó en suplencias $19 mil millones". Los datos aportados por el Gobierno indican que "se otorgaron en promedio en 2017 un promedio 117.343 suplencias por mes. Esto es un porcentaje de ausentismo del 17%".

Además el Gobierno se sustenta en que ya existen varios distritos nacionales en los que se está pagando esta recompensa al docente que no falta. Ya pagan presentismo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Formosa y La Pampa.

La cláusula gatillo

La cláusula gatillo es un mecanismo que previene la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos ante los efectos de la inflación.

Dependiendo el acuerdo, la condición se activa si la inflación sobrepasa el cálculo del crecimiento de precios que se hizo a la hora de firmar el acuerdo. El año pasado la cláusula se activó debido a que la inflación anual cerró en 24,8%, un número mayor a lo que se había proyectado en el acuerdo, 21,5%.

El plus del presentismo

Según dio a conocer el Gobierno, el ofrecimiento que se hizo consistió en un aumento del 15% más reconocimiento anual por presentismo 2018 de hasta $6.000. En la reunión, el gobierno bonaerense informó que el 2 de marzo pagará $4.500 de reconocimiento por presentismo de 2017 (esto es por fuera de la paritaria de este año).

Así, el salario promedio pasa de $24.659 a $28.358. El salario de un maestro ingresante que sólo cobran el 1% de los docentes por 4 horas de trabajo, pasa de $12.500 a $14.375. El reconocimiento anual 2018 de $6.000 que se abona para aquellos docentes que vayan todos los días a clase.

Se establece que algunas modalidades de licencias pueden ser tomadas, sin afectar el presentismo. Los que solo tengan inasistencias por motivos contemplados en el reconocimiento (conceptos que hasta ahora no se detallaron), cobrarán la totalidad del monto ($6.000).

Los que falten hasta 4 días anuales por motivos no contemplados, van a cobrar el 75% del monto total, es decir $4500 y los que falten hasta 8 días por motivos no contemplados, van a cobrar el 50% del monto , es decir $3.000.