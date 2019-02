Groenenberg destacó entrega de materiales a Horticultores y cuestionó recambio de jefes del CPR

El concejal de Cambiemos, Enrique Groenenberg, destacó los materiales que la provincia envió a los horticultores afectados por el temporal en el inicio del año y que fueran entregados ayer en la Chacra Experimental de Barrow, a partir de una gestión de la edil Daiana de Grazia y destacó que los mismos son en carácter de préstamo por un año. También se refirió al recambio de autoridades constantes del CPR que aseguró , afectan el desarrollo de la correcta labor en materia de seguridad.

“Felizmente con el trabajo que arrancó Daiana de Grazia con los horticultores, logramos que desde el Ministerio de Agroindustria se les dieran materiales para los invernaderos. El lunes llegó un camión con 200 rollos de nylon en préstamo por un año. Ellos deberán entregar los mismos nuevamente del mismo tamaño y cantidad de micrones. Tienen un año de gracia para devolverlos”, sostuvo.

Según indicó el funcionario se vieron beneficiados 5 horticultores “con posibilidades de alguno más, debiendo cumplimentado los papeles correspondientes”.

Por otra parte, el edil cuestiono el constante recambio de autoridades policiales en el sector rural y aseguró que hay que trabajar de manera coordinada, de lo contrario “vamos a seguir perdiendo contra el delito”.

Críticas al recambio de jefes del CPR

“Preocupa mucho la situación de seguridad, la cantidad de jefes con recambio tan grande. No se puede trabajar. Es un descontrol total. Es imposible que el jefe le encuentre la vuelta así, estando dos o tres meses y haciendo recambio tan rápido”.

Indicó al respecto que anoche se comunicó con Laura Aprile, “le dije que me preocupa mucho y que vamos a tratar de hablar con el titular de seguridad de la Provincia, para plantear la problemática y cambiar la manera de trabajo. Porque vamos a seguir perdiendo contra el delito. En Lin Calel donde viven 20 personas hay más efectivos policiales que ciudadanos civiles. Hay que empezar a trabajar más coordinadamente, no puede ser que un jefe de CPR que estuvo 5 meses no haya conocido al intendente. Debe tener injerencia en el conocimiento de la policía y tratar de entre todos empezar a coordinar. Si no hay coordinación es imposible trabajar”, destacó el funcionario.