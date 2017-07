Groenenberg y el desarrollo costero: “podría demandar a Fhurer pero estoy ocupado”

El secretario de Obras Públicas municipal, Eduardo Groenenberg, dijo estar “muy molesto” con cuestionamientos del Frente Renovador, y particularmente con apreciaciones del edil Matías Fhurer, en torno al proyecto de desarrollo costero. Señaló que podría “demandar” al concejal, al que invitó a acercarse a su oficina y “ver los papeles”. Y aseguró que “en la Comisión de Obras Públicas que el concejal preside yo ya aclaré mi situación. Estoy en Tres Arroyos porque (el intendente) Sánchez y Hugo Fernández me convocaron, para tomar la responsabilidad de Obras Públicas pero fundamentalmente por mi experiencia en desarrollos costeros, en lo que he trabajado en todo el país, porque ya se estaba hablando de este plan. En 2015 ya había decidido mudarme a esta ciudad por algo que todo el mundo conoce: tengo dos hijos muy pequeños, murió mi mujer, entonces decidí que este era el mejor lugar para que vivieran. Cuando esa decisión estaba tomada y yo había cerrado mis oficinas, recibí el llamado de Sánchez, Hugo Fernández fue a verme a Buenos Aires y el planteo fue que querían hacer algo con la costa, viendo lo que sucedía en otras playas como irreversible”.

Groenenberg advirtió que la planificación que se elaboró en este aspecto desde Obras Públicas “se presentó al Ministerio de Infraestructura, con el que firmamos un convenio de desarrollo de la costa. El Ministerio audita este plan, para el que se contrató a la arquitecta Agustina López, que trabaja con el arquitecto Mario Izurieta y conmigo. Y también nos contactamos con el OPDS para que audite, controle y participe desde el aspecto del cuidado del medio ambiente de este proyecto”.

En otro orden de cosas, el funcionario recordó que “delante de todos los concejales fui muy claro en cuanto a mi situación. Con el arquitecto Allende, un urbanista de primer nivel internacional, se hizo un plan director para la familia Shaw en Orense, que se presentó en 2010 en Mesa de Entradas municipal y por distintas cuestiones no se movió. Pero yo cumplí con mi rol, y lo único que me une a ellos es un vínculo de amistad. En cuanto a Los Troncos, no sé si la gente lo sabe, pero yo tuve un conflicto con Burgauer, que terminó después de 5 años en una demanda. Antes de eso había hecho un análisis incluyendo esta posible ampliación de Dunamar y Atlantic Ville, que no está desarrollado pero es un balneario. Pero el monto de inversión para desarrollarlo era muy alto, por lo que se empezó por Los Troncos de Dunamar. Hoy, de la ampliación que está haciendo Burgauer no tengo participación alguna más que la que me compete como secretario de Obras Públicas. Hoy ese proyecto se está tratando formalmente en la Comisión de Obras Públicas, es bueno y tiene varios pasos por cumplir todavía”.

“No dejo de dormir por esto”

Finalmente, el secretario de Obras Públicas sostuvo que no tiene “ningún interés creado” en el desarrollo costero. “Yo podría preparar una demanda, que seguramente voy a ganar, contra el señor Fhurer, pero estoy ocupado. Por eso le pido que venga a mi oficina, que vea los papeles, como hicimos con las técnicas de GAPTA, a las que invitamos a sumarse a nuestro trabajo para participar del plan de la costa, habida cuenta de sus conocimientos. Se excusaron porque quieren seguir haciéndolo en forma independiente. Pero lo más importante es que lo que estamos haciendo ahora, y en lo que estoy convencido, tanto como lo están el intendente y Hugo Fernández, es evitar un daño a la costa tresarroyense que después no tendrá retorno. Este ruido mediático genera sospechas, y si bien yo no dejo de dormir por esto, me parece importante aclararlo”, finalizó Groenenberg.