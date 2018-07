Guardafaunas aseguran que no son peligrosos los pumas para la gente y remarcan que son “especie protegida”

El Guardafauna Enrique Achigar, se refirió a la aparición de pumas en la región recientemente y remarcó que no son peligrosos para la comunidad, al igual que no se los puede matar, por ser especie protegida.

“Me llamaron y me dijeron que andaban dos pichones de pumas en Lin Calel. Fuimos con el otro guardafauna y recorrimos todo. Entramos y preguntamos en un campo y no habían visto nada, pero seguro que a estos pumas les han matado a los padres, para que ellos anden solos. No es habitual que anden por la zona, saben andar sí, pero solos”, expresó.

Achigar mencionó que son especies protegidas y remarcó que “no se pueden matar. Ellos matan para alimentarse. No se pueden agarrar, pero no tienen riesgo para nosotros, porque no ataca. Solo mata para comer, pero al ser humano no. Se pueden quedar tranquilos”.

Destacó que “no hay razón para matar un puma, no es peligroso para la gente. Solo mata para sobrevivir que es la ley de supervivencia”, indicó.