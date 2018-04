Guardafaunas ofrecen charlas para identificar especies venenosas existentes en el distrito

Desde la Secretaría de Gestión Ambiental se dio a conocer que desde el Cuerpo de Guardafaunas de la Municipalidad de Tres Arroyos “se han ideado una serie de charlas concernientes a la concientización de lo que es el cuidado de la fauna y del medio ambiente, para dar una serie de información respecto a especies venenosas que hay en nuestro partido, como arañas, víboras y alacranes”, según explicó a LU 24 el secretario del área, Ricardo D´Annunzio.

El funcionario, acompañado por los Guardafaunas Eduardo Álvarez y Enrique Achigar, explicó que “al no reconocerlas a estas especies, se corre el riesgo de tener un accidente o de no tomar precauciones para evitarlos; por lo que Álvarez y Achigar, quienes vienen trabajando desde hace muchos años han ideado una serie de láminas muy sencillas y muy educativas, para poder informar sobre las mismas, y en esta presentación las queremos dar a conocer a las escuelas o instituciones del distrito, para que quienes estén interesados puedan gestionar una charla de ellos, destinada a tomar conocimiento de ellas y del cuidado en general de la fauna”.

Álvarez, en tanto, expresó: “Cada especie que desaparece afecta al medio ambiente y también a nosotros, por lo que debemos identificar lo que es una víbora venenosa o una culebra, y no matarlas, porque la tendencia natural es matarlas, y estos animales actúan como control de plagas por lo que si desaparecen afectan al ecosistema, por lo que estamos a disposición para que la población las pueda identificar”.

Ante la consulta de dónde enviar alguna foto en caso de encontrarse con alguna de estas especies, lo mismo que los alacranes o los arácnidos, D´Annunzio dijo que pueden hacerlo a [email protected], “ya que de esa manera podemos llegar a identificarlas a través de las mismas y evitar un accidente o la desaparición de la especie. Esta es una manera de cuidar al ecosistema y al medio ambiente”.

Enrique Achigar ratificó que “estamos a disposición de la gente, mucha gente llama por teléfono y no sabe a quién dirigirse o llamar, por lo que les damos los números de nuestros celulares, para que nos llamen a la hora que sea cuando se produzca el hallazgo, para determinar si es peligroso o no; a las víboras nadie las quiere, pero no hay que matarlas porque como dijo Eduardo ayudan al ecosistema”.

Los números para consultar son el 15-409919 –Álvarez - o 15-647693 - Achigar.