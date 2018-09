Guardavidas harán censo de basura en la playa

En una propuesta que se realiza a nivel provincial por tercer año consecutivo, en Claromecó tomó la posta la Asociación de Guardavidas de Tres Arroyos para llevar a cabo el censo de basura en la playa. Se desprende de una convocatoria de varias fundaciones, como Vida Silvestre, Mundo Marino y FRAAM, entre varias otras.

Los censos de basura costera permiten conocer qué tipo de residuos se encuentran y

en qué cantidad. Es una forma de expresar la preocupación por el estado de las costas, sensibilizar a la sociedad sobre la problemática, advertir las consecuencias una vez en el entorno marino, y contar con información concreta para peticionar ante las autoridades.

Como los resultados del censo se expresan como número de residuos por metro cuadrado, es necesario conocer la cantidad de los residuos en un área de tamaño conocido. Es muy importante que se mida correctamente el área y que se contabilicen todos los residuos dentro de la misma. Por lo que no importa que el área sea pequeña, sino que todo lo que esté dentro de ella sea contabilizado. De no ser así, puede

haber una subestimación de la cantidad de basura y sus playas pueden verse como “limpias” cuando en realidad no lo están.

La convocatoria es para el sábado 29 de septiembre, a las 14, en Posta del Faro. Inscribirse en el correo electrónico [email protected]