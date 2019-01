Guardavidas marplatenses decretaron un paro por tiempo indeterminado desde el sábado

El Sindicato de Guardavidas y Afines y la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) confirmaron que este sábado habrá un paro total de actividades con movilización incluida en Mar del Plata. La medida de fuerza que se hará en plena temporada fue decretada tras una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde el gremio rechazó una nueva propuesta salarial.

Según el diario marplatense La Capital, desde hace varias semanas, los guardavidas vienen manteniendo una tensa negociación que el fin de semana pasado estuvo a punto de derivar en un paro ante la falta de avances. La medida había quedado en suspenso y días atrás las partes pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy.

Este jueves por la mañana, los dos gremios -el del sector público y el que representa a los privados- volvieron a sentarse en una mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo con representantes de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA).

Al parecer la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) plantea la necesidad de acordar un aumento que equipare la inflación y que supere o al menos ronde el 40% de recomposición salarial. “La oferta de los empresarios sigue lejos, propusieron una suba del 34%”, indicó el secretario general del gremio, Luciano Grimaldi.

La CEBRA, en tanto, mejoró la oferta. Al 32% propuesto a principios de esta semana sumaron otro 2%. Sin embargo, al término de la audiencia en el Ministerio los sindicatos comunicaron su rechazo y la decisión unánime de iniciar a partir de este sábado, en pleno enero, un paro total de actividades por tiempo indeterminado.

La medida de fuerza se hará efectiva este sábado y a partir de las 10 los guardavidas se movilizarán por distintos balnearios de Mar del Plata para exponer su malestar.

En relación a la adhesión del Sindicato de Guardavidas y Afines, su secretario general, Néstor Nardone, explicó: “El conflicto es privado, pero en un acta acuerdo que se firmó con el Municipio, va a depender la liquidación de los salarios municipales según el acuerdo que se haga en el Ministerio con la cámara de empresarios”.

En cuanto a la negociación, si bien los trabajadores reclaman un incremento salarial del 40%, “los empresarios dicen que no les dan los costos y que no pueden subir las carpas más de un 30 o 35%; dicen que no pueden asumir el costo de incrementar un 40% el salario”, indicó Nardone tras esta nueva audiencia.

El dirigente confirmó que el gremio a su cargo se sumará a las movilizaciones por distintos balnearios en rechazo a la postura de los empresarios. “Me parece una aberración”, dijo y a su vez señaló: “Los trabajadores consumen productos de la canasta familiar; todos sabemos lo que han aumentado las tarifas, los alquileres y también los vivos de las obras sociales que nos han aumentado un 100%”.

