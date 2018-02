Guardavidas de Claromecó trazaron un balance de actividades y despidieron a parte de los integrantes del cuerpo

Germán Castro, Jefe de los Guardavidas de Claromecó, hizo una evaluación respecto a la actividad cumplida durante la temporada, y afirmó que la misma se realizó “ya que este domingo de los 34 integrantes del cuerpo se retiran 5, el miércoles 6 más y el 8 de marzo otros siete guardavidas por lo que quedará un plantel hasta el 2 de abril de 12 guardavidas, por lo que fue un cierre y despedida para los que se están yendo”.

Castro dijo que “es un poco poder demostrar la camaradería hacia los integrantes del cuerpo, ya que este verano tuvimos muchísimo trabajo, tuvimos un clima muy agradable por lo que permanecimos más horas en la playa, y no tenemos mucho tiempo para compartir por lo que seguramente haremos otra cena a medida que los vayamos despidiendo”.

“Hicimos una charla sobre el funcionamiento del mar y RCP, para dar información a la gente, para que conozca y sepa, tenga conocimiento y pueda disfrutar, que sepa adonde se enfrenta, porque si nosotros tenemos menos trabajos, ellos la van a pasar mejor”, sostuvo.

“El mar fue más benévolo en lo que hace a rescates, pero hubo mucho trabajo en arena, con primeros auxilios, con accidentes con traumatismos, y también en todo lo náutico; estamos preparados para eso, y nos estamos capacitando para lograr tener un servicio acorde a los tiempos que nos acompañan en Claromecó, ya que el turismo es cada vez más importante y nos tenemos que preparar para eso”, consideró.

Germán dijo que “nosotros tenemos una forma de trabajar a través de un protocolo, lo que hacemos al detalle porque cubrimos playas kilométricas, porque tenemos una zona no muy grande delimitada pero hacemos cobertura desde el Caracolero al Quinto Salto, en distintos tipos de circunstancias, hoy hay mucha actividad náutica, ya no son pocos los que desarrollan la actividad, toda la gente tiene inconvenientes y tenemos que estar al detalle, por lo que es mi función, y si las cosas salen mal es mi función corregirlas y si terminan bien, mejor, porque tenemos que tener la misma actitud en cuidar cincuenta o cincuenta mil personas”.

“Tuve palabras de felicitación porque han trabajado y se han puesto la playa al hombro ellos, y se merecen esa palabra, hoy tenemos un grupo de trabajo humano realmente comprometido, y lo demostraron este año, hicimos los refugios y todo el mundo colaboraba, por lo que siento orgullo, me toca liderar un grupo de profesionales muy preparados que me aportan un montón y me respetan”, dijo.

“Nosotros no sacamos solamente a la gente del agua, hay que manejar situaciones que se aprenden y se incorporan y cuando vienen los chicos a aprender, nos llena de satisfacción cuando vienen a realizarlo acá porque tenemos contactos y sabemos cómo trabajan en otros lugares, se van con un pantallazo que les permite trabajar el día de mañana acá y saben lo que tienen que hacer”, agregó.

Finalmente, agradeció a LU 24 por el trabajo realizado en lo que a difusión preventiva y de actividades que realizan los servidores públicos.