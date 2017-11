Guerra: “Las ambulancias no pueden salir sin médico y no siempre hay disponibles”

El director del Centro Municipal de Salud, doctor Gabriel Guerra, dio precisiones respecto del envío de ambulancias ante el pedido de vecinos por Emergencias, luego de conocido el caso de una familia que esperó por ese tipo de atención durante dos horas. En este sentido, admitió que por carencia de médicos en esos servicios, “existen dificultades; no tenemos a alguien dispuesto permanentemente para que esté en la ambulancia dispuesto a salir. Y a veces también lo que se hace, a través de quien atiende el teléfono, cuya formación estamos tratando de mejorar, es intentar algún tipo de tamiz o selección para que la ambulancia pueda salir, porque cuando el médico sale de la guardia deja descubierto un lugar”.

“Actualmente, y de acuerdo a la necesidad y a la legislación vigente, tiene que ir un médico en la ambulancia. Por eso, vistas estas dificultades que aparecen en todo el sistema, no solamente en el nuestro, empezamos a trabajar para lograr que en la ambulancia pueda intervenir otra persona con formación de paramédico, porque en muchos casos sólo se necesita el traslado hacia el centro de salud, y de esta manera enviar al médico cuando se lo necesita de manera excluyente, como un accidente de tránsito”, puntualizó Guerra.

En este aspecto, insistió en que “la legislación obliga a que las ambulancias salgan con un médico”, aunque anticipó que se está trabajando en modificaciones desde las carteras de Salud de Provincia y Nación. Si se hiciera caso omiso a esta normativa, y se encuentran ante un caso grave, se podría generar un problema legal para los responsables de la atención de la emergencia, por caso chofer y enfermero, por no estar habilitados para brindar la atención”.

Finalmente, sostuvo Guerra que los honorarios que se abonan en el Centro Municipal de Salud de la Provincia “están por encima de lo que se paga en la mayoría de los lugares, y esto es reconocido por los mismos profesionales; incluso hacemos una oferta permanente sobre lo que necesita Tres Arroyos en los Colegios Médicos y bolsas de trabajo de todas las provincias”. En tal sentido, dijo por último que se hará una reunión en la sede bahiense de la Región Sanitaria a la que pertenece Tres Arroyos, en la que también se planteará este tema.