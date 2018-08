Guerrero consideró un desacierto de Garrido publicar su malestar en un grupo de WhatsApp y defendió a “Cuto” Moreno

La Presidente del PJ local, Adriana Guerrero, se refirió a la polémica generada dentro del propio partido, luego de que se viralizara una conversación del grupo de WhatsApp interno del espacio, en la que el concejal Martín Garrido, planteaba cierto malestar respecto a figuras políticas locales como Carlos “Cuto” Moreno y Roberto Fernández y consideró que “no fue una manera acertada” de plantear una situación. Aclaró que continuará trabajando para lograr la unidad del peronismo local.

“Estamos trabajando para la unidad, nos estamos reuniendo y eso fue desde siempre. Desde el inicio de la lista del partido que se la conformó con distintas agrupaciones, y en ese momento estaba el concejal Martín Garrido y hasta ahí estaba todo bien”, dijo.

Aclaró que Garrido nunca fue echado del partido, “no sé si él se siente así, pero tenemos una buena relación. Vamos a las sesiones; estamos en conversación. El no conformó la lista del partido, pero porque no estaba afiliado”.

Respecto a lo acontecido tras hacerse pública una conversación de un grupo interno WhatsApp del partido, Guerrero manifestó: “los grupos de WhatsApp tienen que ser un grupo de comunicación. De hecho se formó en las últimas elecciones donde yo también estoy y uno utiliza para comunicar cosas y ayudarnos. Esa es la finalidad del grupo realmente y a veces, cuando alguien en lo personal tiene cierta incomodidad y lo plantea en el grupo, pasan estas cosas. Ese día, el concejal Garrido puso algo allí, creo que no fue la manera acertada, sabiendo que además el grupo es agrande y se puede viralizar y de hecho sucedió. Se hizo un problema grande, pero eso no significa que nosotros no estemos unidos. El Interbloque sigue trabajando; Tatiana hizo sus declaraciones, y es seguir trabajando”.

Guerreo también hizo hincapié en la defensa de Carlos “Cuto” Moreno, cuestionado por el edil Garrido: “Yo respecto a lo que dijo de Carlos ‘Cuto’ Moreno disiento, porque si hay alguien que ha hecho y ha traído cosas para Tres Arroyos ha sido Cuto Moreno. Obras que las dio el gobierno peronista, lo que se hizo es incalculable”. Sobre Roberto Fernández y lo que sucedió con el supermercado Planeta “creo que estamos en épocas de crisis donde hay muchas empresas que están en la cuerda floja por este gobierno, que ha engañado a la gente y El Planeta no fue ajeno a eso. Estamos en una crisis similar al 2001. Sumamos a que tal vez, no hubo una política local para cuidar a las empresas locales, porque si se hubiera cuidado el tema de los supermercados, en vez de dejar que vinieran de afuera y que tengan unos pocos empleados, todo eso mató al comerciante chico y hubo una mala competencia a los súper locales. Eso fue llevando a una muerte anunciada”, agregó.