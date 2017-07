Guillermo Montenegro en los estudios de LU 24: “En Tres Arroyos vi esperanza”

Guillermo Montenegro, precandidato a diputado nacional en tercer lugar por Cambiemos, visitó la ciudad y estuvo en los estudios de LU 24 acompañado del equipo local, la concejal Laura Aprile, la diputada Rosío Antinori, y los precandidatos a concejales Matías Mero Guzmán y Daiana De Grazia.

Sobre la finalidad de su llegada a Tres Arroyos dijo que es para “recorrer y estar con los vecinos y ver cuál es la problemática que tiene y cómo están encarando su vida, eso ayuda a nosotros a tener mayor información, creo que la clave de esto es poder descubrir que es lo que se está necesitando para tratar de ayudar y de corregir algunas cuestiones”.

“En Tres Arroyos puntualmente me encontré con gente educada y agradable. Hable un rato largo con un emprendedor de acá que tiene varias panaderías, que está abriendo otra, y él me decía la importancia de ir creciendo lo cual habla de un buen movimiento en cuanto a su trabajo y a generación de empleo. Estuve con otra vecina que tiene un comedor infantil en el barrio Olimpo contándome por qué lo había empezado y que trataba de ayudar a los chicos del barrio. Fui a ver una obra y charlando con los vecinos de un puente de cómo eso le podría solucionar el problema de la inundación y lo que vi es una esperanza, esto está mejorando, está yendo no con la velocidad que uno siempre quiere, pero si pensando que esto tiene un buen rumbo”, agregó.

Consultado sobre cómo fue la elección de su precandidatura contó: “Somos un equipo y dentro de ese equipo el rol de cada uno de nosotros lo va a definir el presidente o la gobernadora, y esto es lo que me parece lo sano de uno saber que puede funcionar en distintas áreas y yo tengo absoluta certeza de que en este momento desde el área legislativa puedo aportar mucho para que la provincia de Buenos Aires, para que la Argentina, pueda tener dentro del equipo que conforma todo el gobierno, buenas decisiones en lo que tenga ver con la parte de leyes y la verdad es que yo lo disfruto como una nueva etapa de mi vida profesional”.

Finalmente indicó sobre las PASO que “lo más importante es tener claro cuál el objetivo, y el objetivo me parece que tiene que ver con la gente, la importancia de cada uno de nosotros de saber que estamos haciendo esto para que la gente viva mejor y que en definitiva la consecuencia de las elecciones va a ser la consecuencia de haber interpretado a la gente en las cuestiones que tenemos que hacer y en esto la gente ve claramente un esfuerzo muy central de la gobernadora y de todos los que la acompañan, y esto en definitiva es lo que va a terminar reflejando un buen resultado en la elección”.