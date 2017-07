Guillermo Montenegro: “los fueros tienen que desaparecer”

Guillermo Montenegro, precandidato en tercer lugar de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, dialogó esta mañana con LU 24 y advirtió, en torno al tratamiento del desafuero de Julio De Vido, que “los fueros ya no están bien. Todos los que somos hoy candidatos de Cambiemos tuvimos fueros, yo de hecho los tuve siendo fiscal y juez, y creo que eso de integrar una casta diferente con un privilegio de esta naturaleza ya es algo antiguo. En su momento se justificaba, hoy parece un lugar donde esconderse de la justicia. Por eso requiere un tratamiento integral para que finalmente los fueros desaparezcan para todos. No corresponden, no tienen ningún sentido”.

Por otra parte, respecto al desarrollo de la campaña electoral, que recientemente lo trajo a esta ciudad, aseguró que “estamos trabajando mucho en la campaña, que iniciamos caminando un poco con Laura Aprile y Matías Meo Guzmán en Tres Arroyos, y hablando con gente de Tres Arroyos en un hecho muy positivo, que apunta a descubrir cuáles son sus problemas y trabajar en consecuencia, como nos lo plantea María Eugenia Vidal”, indicó Montenegro, quien advirtió que “hay una deuda en materia de infraestructura que tiene que ver con usar a la Provincia como un trampolín para acceder a otro cargo, que es precisamente lo que nos diferencia, con la gobernadora María Eugenia Vidal, porque todos estamos interesados en trabajar por y para Buenos Aires. Sólo un 40 por ciento de pobladores bonaerenses tiene cloacas, y el 911 de seguridad recién va a cubrir la totalidad de la provincia ahora”.

También destacó la puesta en marcha de diversas herramientas, como la aplicación para efectuar denuncias anunciada recientemente por la gobernadora Vidal, “porque conducen a un camino de soluciones de un problema que requiere un abordaje integral, con la presencia del Estado, generando inclusión social y promoviendo el empleo de calidad”.