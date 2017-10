Guillermo Salim: “La gente priorizó la situación nacional y la boleta completa a nosotros nos impactó seriamente”

El presidente del bloque de concejales del Movimiento Vecinal, Guillermo Salim, reconoció que esta campaña “fue más activa que la de las PASO”, ya que miembros del espacio “están recorriendo barrios, instituciones y hablando con vecinos, con una estrategia más moderna de lo que tradicionalmente caracterizó al partido”.

“Lo hecho fue limitarse a mostrar las obras y los logros y ahora estamos con mayor presencia en las redes sociales, para llegar con el mensaje del vecinalismo al propio vecino”, agregó.

Consideró que las elecciones están polarizadas y nacionalizadas. “La gente lo siente así, la grieta que lejos de resolverse parece profundizarse y me parece que eso influyó, a la hora de votar se priorizó la situación nacional y eso se vio con la boleta completa, que a nosotros nos impactó seriamente. Por eso el cambio en nuestra campaña. Creo que el Movimiento Vecinal es la alternativa”.

Luis Zorrilla, por su parte, candidato a concejal en tercer lugar, explicó que había sido una decisión el partido hacer una campaña relajada en cuanto a la presión que vivía la gente sobre la mediatización de la campaña a nivel nacional “y los resultados nos llevó a revertirlo y hacer una campaña más viva”. Aseguró que 2muchos vecinos destacan el hecho de que en los barrios hayan llegado los servicios de cloacas, cordón cuneta y agua, en donde no lo hay vamos tomando nota de ello también porque la gente lo pide”.

Aseveró que la gente joven es la más difícil a la cual acceder, “cuesta llegar. Veo que la juventud necesita capacitarse y tener posibilidades de financiamiento para sus emprendimientos y eso se hace desde el FOMEPRO y hay que publicitarlo más, es realmente una alternativa interesante. En la coyuntura nacional, la economía nacional está un poco estancada y no es fácil insertarse pero tenemos el parque industrial y hay que tener una mirada positiva para que el empleo crezca”.