Guillermo Salim: “la oposición tomó un camino de mucha chicana y poca propuesta”

En el último día de su interinato al frente del Ejecutivo, ya que el lunes retoma su actividad el intendente Carlos Sánchez, Guillermo Salim analizó este mes de gestión y aseguró que “fue muy intenso, con una gran cantidad de cuestiones en las que estuvimos trabajando, pero afortunadamente sin sobresaltos importantes”. “El intendente me había traspasado una agenda para que no se perdiera ningún tema pendiente, y de hecho recién me propuso que nos juntemos durante el fin de semana para darle una devolución sobre lo realizado. Además estoy muy conforme con un equipo que despliega una actividad muy intensa, llena de cosas buenas como este contingente que mañana, con 200 chicos, parte a los Torneos Bonaerenses con un gran esfuerzo del director de Deportes y de todo el Municipio, y muchas otras gestiones en marcha”, describió.

No obstante, expresó su insatisfacción y preocupación “por la calidad del debate político que se está dando en el Concejo Deliberante, lo que he planteado en sesiones, en reuniones de comisión y a los propios concejales. Este es un momento muy complicado, la sociedad espera respuestas de nosotros y soluciones a los problemas de nuestros vecinos, y las discusiones en el Concejo no van en ese sentido. La oposición ha elegido un camino de mucha chicana y poca propuesta”. En este aspecto, advirtió que “creo que esperaban que hubiera un problema serio en la Primavera y no lo hubo por la tarea conjunta tan importante y planificada entre la secretaría de Seguridad, los servicios de salud, la justicia, el tránsito, y sin embargo, la oposición no propuso nada y al otro día salió a criticar igual”.

El titular de la bancada vecinalista consideró que “hay cuestiones en las que estamos trabajando, como la regulación de las fiestas privadas, y otras en las que hay que avanzar, como la problemática de los remises, y aunque están los espacios para abordar estos temas, observamos que la oposición no acerca más que críticas o busca hacer usufructo político de las cuestiones más que buscar resolverlas”.

La coyuntura económica

Respecto de la coyuntura económica, aseguró que “forma parte de la agenda cotidiana del Ejecutivo, y está en manos de un equipo económico que está a la altura de las circunstancias, con mucho conocimiento de la situación y la capacidad para ir tratando de resolver día a día una demanda creciente por parte de los vecinos con recursos decrecientes y costos que, por el problema de la inflación, aumentan a diario. No es fácil reformular cosas y fijar prioridades, pero el equipo trabaja y está muy firme. Hace pocos días estuvo en Tres Arroyos el ministro de Economía Hernán Lacunza, pudimos plantearle la situación del Ejecutivo y los empresarios también pudieron conversar con él sobre la situación que atraviesan, de manera que se llevó un panorama muy concreto y frontal de lo que pasa”, describió, no sin resaltar la interrupción del flujo de fondos por infraestructura, seguridad y soja que hasta hace poco recibía el distrito. “Tres Arroyos es una zona muy rica y que aporta muchos recursos a las arcas provinciales y nacionales, y sin embargo recibe tan poco que los que tenemos que administrar hacemos malabares para brindarles los servicios que requieren los vecinos”, apuntó.

Una propuesta de renovación

Finalmente, sin expresarse taxativamente respecto de la posibilidad de ser candidato a intendente en el 2019, Salim aseguró que “el Movimiento Vecinal está trabajando en un equipo grande, con conocimiento, experiencia, pero también en una propuesta de renovación. Hoy la discusión política pasa por la grieta, y por disputar de quién es la responsabilidad por la situación que estamos pasando. Pero esto no pasa en Tres Arroyos, no hay herencia ni grieta, la gente confía en el vecinalismo y por eso estamos pensando en presentar la propuesta que los vecinos esperan de nosotros”.