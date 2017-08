Guillermo Salim: “Nos faltó capitalizar una fuerte inversión en lo social y muchos logros”

El jefe de la bancada vecinalista en el Concejo, Guillermo Salim, reconoció que para el Movimiento Vecinal es indispensable hacer autocrítica y admitió que les faltó “más trabajo político, y capitalizar muchas gestiones que se hicieron para la gente y con las que por allí nos quedamos satisfechos únicamente con haberlo logrado. Este es un eje que estoy reviendo personalmente, porque tanto mediáticamente como por parte de la oposición se ha criticado fuertemente la gestión desde lo social, cuando el Municipio está invirtiendo 24 millones de pesos por año, en un tremendo esfuerzo y trabajo de los equipos, de las asistentes sociales, en los barrios, pero quizá hemos faltado nosotros, ha faltado la presencia política del Movimiento Vecinal para decirle a la gente ‘ésta es la ayuda que te conseguí, ésta es la forma en que vamos a resolver tu problema’. Asistencias con alquileres, planes comunitarios, soluciones a la emergencia habitacional, todo eso se hizo silenciosamente durante todos estos años sin que ninguno de nosotros, quizá porque no surge de nuestra esencia ‘pasarle factura a un vecino’, fuera más allá de sentirse conforme con lo hecho. Y quizá así como nosotros no capitalizamos lo positivo, la oposición capitalizó lo negativo”.

Tras los resultados obtenidos en las Primarias, que fueron analizados ayer en una reunión de gabinete, Salim indicó que “el intendente nos ha remarcado la necesidad de tener en cuenta que la función pública implica vocación de servicio y trabajar por el otro, y a eso nos debemos”.

“Todos hemos hablado del orgullo que tenemos por formar parte de un equipo de trabajo que lidera el intendente, y por la gran cantidad de obras y logros que se han obtenido en estos años, que incluso nos han hecho objeto de reconocimiento en distintos lugares, y también entre los tresarroyenses que no viven en la ciudad y se sorprenden cada vez que vuelven”, sostuvo el concejal vecinalista.