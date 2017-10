Guillermo Salim: “Pareciera que hay alguna animosidad contra el MV por parte de algún integrante de Cambiemos”

A horas de que finalice la campaña electoral, Guillermo Salim y Marta Pellegrini visitaron los estudios de LU24 y ambos destacaron la “rareza” de esta campaña, y los efectos colaterales de la polarización y la famosa “grieta”. Instaron a la comunidad a realizar el corte de boleta.

“Finaliza una campaña que es la más rara de las que he participado. Carece de propuestas concretas; está centrada en un tironeo entre las fuerzas políticas donde el mensaje es que nos voten a nosotros que somos mejores que ellos; hablo de lo que sucede a nivel nacional con la grieta, la polarización y en el medio de esto está el Movimiento Vecinal que gobierna hace años y entendemos que a la ciudad le ha dado excelente resultados. Quienes tienen memoria saben cómo recibió el vecinalismo la ciudad y como estaba en aquellos años, y sabe las transformaciones que se hicieron. El MV estuvo siempre a la altura de las circunstancias y la gente lo reconoce y estamos terminando la campaña, pidiendo a la gente que haga este análisis y reflexione independientemente del partido que elija; que tenga la capacidad de pensar en la ciudad y en las cosas que se hacen y se han hecho, corte boleta y vote al vecinalismo”, aseveró Salim, a LU24 esta mañana.

Salim, también consideró que alguien de Cambiemos debería indicar si ellos tienen algo en contra del vecinalismo o no. “Sentimos en el concejo, algunas gestiones y algunos debates en los que el bloque que es oficialismo a nivel provincial y nacional, intenta cargar responsabilidades y culpas contra el oficialismo local, Sánchez o parte de su equipo. No podemos hacer mucho contra esa actitud. Pareciera que hay alguna animosidad contra el MV puede haber por parte de algún integrante de Cambiemos. Los que participamos de esa interna hace años del MV lo superamos ampliamente”, recordó.

Por su parte, la edil Marta Pellegrini y candidata a concejal, señaló que detrás de una pantalla es más fácil criticar y decir cosas que personalmente no se dicen. “Muchas veces se daña al funcionario del que atrás hay una familia. Fue una campaña rara desde todo punto de vista desde que comenzó. Tratamos de intensificar las recorridas a los barrios y hablar con la gente. Les pedimos otra vez más su voto de confianza. Hay un cambio; un bipartidismo a nivel nacional y lleva al arrastre, por ello trabajamos para que consideren la posibilidad de cortar la boleta”.