Gustavo Leguizamón: “La ordenanza de Carrera Profesional Hospitalaria está en vigencia”

En un nuevo encuentro del grupo de trabajo de concejales que integran la Comisión de Salud, que analizan posibles reformas a la ordenanza de Carrera Profesional Hospitalaria, participaron autoridades y miembros de la Asociación de Profesionales del Hospital Pirovano, además de su representante legal, el doctor Guillermo Torremare.

Tras un intercambio que se extendió por dos horas, el presidente de la Asociación, doctor Gustavo Leguizamón, consideró que “lo importante es la vigencia de la ordenanza, a la que hay que hacerle algunas modificaciones pero pasan básicamente por detalles. Hay que recordar, respecto de su vigencia, que un reciente fallo que tiene que ver con ese famoso juicio de los médicos no sólo hizo referencia al aspecto monetario, sino también a todo lo que tiene que ver con el ingreso, de expulsión, de trabajo, entonces lo que reclamamos como Asociación es que está vigente y es la que tiene que regular nuestra tarea”.

“Charlamos el tema de guardias pasivas, lo que tiene que ver con género –teniendo en cuenta que se la creó en el 84 y esto no se tenía en cuenta- y la necesidad de tener a mano el reglamento interno hospitalario, para ver cómo está funcionando todo. Y puesta en vigencia la ordenanza, también queda más claro cuáles son nuestras obligaciones y derechos, qué es lo que cada uno tiene que hacer”, sostuvo el profesional.

Finalmente, reconoció estar al tanto de la sanción impuesta al doctor Alejandro Cabido, pero advirtió que el profesional no forma parte de la Asociación. “Pido perdón si soy reiterativo, pero la ordenanza de Carrera Profesional Hospitalaria, y aprovecho a mencionarlo porque he leído en algunos medios que se hablaba de sanciones a quien trabaja en el sistema de Salud, es muy clara respecto de cuáles son las normas a seguir y qué sanciones pueden corresponderle a quien no las cumple”.